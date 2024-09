iPhone 17 Pro Max sarà un modello esclusivo, in tutto e per tutto

Fra pochissimi giorni Apple terrà il suo primo evento autunnale del 2024, annunciando così di fatto i nuovi melafonini (e non solo). Oltre alla gamma iPhone 16, durante il keynote “It’s Glowtime” svelerà gli Apple Watch di decima generazione, i nuovi AirPods e non solo. Adesso, anche se manca ancora un anno al debutto dei terminali next-gen, sono emersi interessanti rumors che suggeriscono che iPhone 17 Pro Max riceverà un grosso aggiornamento hardware.

iPhone 17 Pro Max: tutto quello che sappiamo ad oggi

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, l’aggiornamento a 12 GB di RAM previsto per il 2025 sarà limitato solo all’iPhone 17 Pro Max. Questo contraddice una recente voce su Weibo, secondo cui l’intera gamma di iPhone 17 avrebbe ricevuto un simil update. Kuo afferma che l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 standard e il nuovo iPhone 17 “Slim” resteranno con 8GB di RAM, una quantità di memoria virtuale già prevista per tutti gli iPhone 16 in uscita quest’anno. Anche l’iPhone SE (2025) di quarta generazione, atteso per l’inizio del 2025, avrà 8GB di RAM.

La quantità di RAM nei dispositivi Apple è diventata particolarmente importante di recente poiché la compagnia ha stabilito che 8 GB è il minimo necessario per supportare le funzionalità di Apple Intelligence introdotte con iOS 18. Questo significa che solo iPhone 15 Pro e Pro Max sono gli unici, tra i modelli attuali presenti in commercio ad oggi, che supporteranno tali funzionalità, dato che iPhone 15 e 15 Plus hanno solo 6 GB di RAM.

L’adozione di 8 GB di RAM su tutta la gamma iPhone 16, in uscita il mese prossimo, permetterà a tutti i nuovi smartphone di godere delle features dell’intelligenza artificiale del colosso di Cupertino. Tuttavia, l’aumento a 12 GB, che consentirebbe capacità AI ancora più potenti, potrebbe essere riservato esclusivamente al modello di punta della line-up del 2025, l’iPhone 17 Pro Max. Fra le altre cose, si dice che sarà dotato di un sistema di raffreddamento esclusivo capace di combinare una tecnologia a camera di vapore con fogli di grafite, mentre gli altri dispositivi della serie si affideranno solo a questi ultimi per il raffreddamento.