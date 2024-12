iPhone 17 Slim, Apple lascia senza parole: il design sarà mai visto

È ufficialmente partito il countdown per il lancio dei nuovi iPhone 17, la line-up di flagship targati Apple chiamata a rispondere alla concorrenza degli smartphone top di gamma. Per l’uscita, bisognerà attendere la finestra autunnale del 2025. Ma è chiaro che l’OEM di Cupertino già da tempo sta lavorando col suo team di ingegneri per mettere a punto lo scheletro e le componenti software dei nuovi device.

In queste settimane calde, stanno spuntando le primissime indiscrezioni in merito a quelle che potrebbero essere le principali aggiunte in arrivo con iPhone 17. La più importante riguarderebbe l’arrivo di un dispositivo tutto nuovo, ossia l’iPhone 17 Slim. Che, come suggerisce il nome, avrà un design mai visto prima e che punterà tutto sulla sottigliezza e la manualità.

iPhone 17 Slim: ecco come potrebbe essere

Una svolta storica in casa Apple, per un cambiamento estetico che non si vedeva da anni. L’iPhone 17 Slim punta a stupire ancora una volta tutti gli appassionati della mela morsicata, grazie ad uno spessore inferiore a 7 millimetri. Una caratteristica unica e che obbligherà ad alcune scelte anche dal punto di vista delle componenti hardware.

Secondo i leak già emersi, verranno adoperati materiali di ultima generazione. Che serviranno per rendere questi smartphone più resistenti e leggeri. Quali sono le scelte definitive ancora non ci è dato saperlo, sebbene sembra che le leghe di titanio e i vetri ultra-sottili siano in vantaggio. Tra le altre cose, sappiamo che l’iPhone 17 Slim sarà il primo melafonino in assoluto a integrare la fotocamera frontale sotto il display. Mettendo “nel cassetto” sia il notch che la Dynamic Island che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni.

Dunque una svolta definitiva nella strategia dell’azienda californiana, che punterà ancor di più sull’estetica minimal e sulla bellezza. Senza rinunciare alla potenza, sebbene dimensioni così ridotte del case potrebbero portare all’installazione di batterie meno efficienti e ad una gestione del calore tutta da rivedere.