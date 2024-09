iPhone 18 avranno i processori costruiti a 2 nanometri (RUMOR)

Stando a quanto afferma l’analista Ming-Chi Kuo, l’iPhone 17 utilizzerà processori basati sulla tecnologia a 3 nanometri migliorata di TSMC (N3P), ma solo alcuni modelli di iPhone 18, previsti per il 2026, saranno dotati di chip a 2 nanometri, per via di alcune preoccupazioni legate ai costi.

iPhnoe 18: cosa sappiamo del SoC di nuova generazione di TSMC?

I termini “3 nm” e “2 nm” si riferiscono a generazioni di tecnologie di produzione dei chip, con regole di progettazione e architetture proprie. Ma cosa significa? Semplicissimo: più il numero diminuisce, più i transistor diventano piccoli, permettendo di inserire un maggior numero di transistor su un singolo chip. Questo solitamente si traduce in una maggiore velocità di elaborazione e una migliore efficienza energetica.

Apple ha iniziato ad adottare i chip a 3 nanometri lo scorso anno per i suoi iPhone e Mac. Il chip A17 Pro per esempio, utilizzato nei modelli iPhone 15 Pro, e i chip della serie M3 per i Mac sono costruiti sul nodo a 3 nanometri, un miglioramento rispetto al precedente nodo a 5nm. L’iPhone 16, rilasciato quest’anno, utilizza il chip A18 basato su un processo a 3nm di seconda generazione, ed è più efficiente e veloce rispetto al chip A16 Bionic degli iPhone 15.

TSMC prevede di iniziare la produzione di chip a 2 nanometri alla fine del 2025, e Apple dovrebbe essere la prima azienda a ricevere questi nuovi processori. Per supportare questa produzione, l’azienda di Taiwan sta costruendo due nuovi stabilimenti e ne sta approvando un terzo. TSMC tende a costruire nuove fabbriche quando è necessario aumentare la capacità di produzione per gestire grandi ordini di chip, e l’espansione per la tecnologia a 2 nm sembra essere alquanto significativa. Il chipmaker sta investendo miliardi in questa nuova tecnologia, mentre Apple dovrà adattare i suoi design per i chip. Essendo il più grande cliente di TSMC, Apple di solito ha accesso prioritario ai chip più recenti. Nel 2023, ad esempio, la mela ha acquistato tutta la produzione iniziale di chip a 3 nanometri di TSMC per i suoi iPhone, iPad e Mac, mantenendo così un vantaggio tecnologico sui concorrenti.

Nel frattempo, TSMC introdurrà diversi miglioramenti ai chip a 3 nanometri, come N3E e N3P, destinati a migliorare ulteriormente le prestazioni, con soluzioni per il calcolo ad alte prestazioni e applicazioni automobilistiche. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.