iPhone cambierà nome? La “i” potrebbe scomparire

Il prefisso i fa parte del dna Apple dal 1998. Steve Jobs era alla ricerca di un nome iconico per il suo nuovo computer rivoluzionario, un PC domestico dal design trasparente soprannominato “MacMan”. Ken Segall, la mente dietro la celebre campagna pubblicitaria “Think Different” di Apple tolse dal nome Man e aggiunse una i, proprio quella i che da allora è sinonimo di prodotti Apple.

Dopo 26 anni Segall stesso ha detto che quella i ha perso di significato, non rappresenta più lo spirito che guidava Apple, diventando semplicemente uno strumento di marketing.

“I” di internet, ma era il 1998…

L’intuizione di Segall era geniale per il 1998, la i stava per Internet, in un mondo ancora non iperconnesso come quello di oggi, dove la distinzione tra online e offline aveva significato. La i era quindi uno spartiacque tra epoche, pre e post internet. Inoltre, come lo stesso Jobs mostrò in sede di presentazione dell’iMac, la i stava a significare non solo internet, ma anche istruire, inspirare, informare, individuale. Una dichiarazione di intenti rivoluzionaria per l’epoca, ma del tutto assimilata oggi.

Rimuovere la i avrebbe anche significati più pratici: il prefisso i non è di proprietà assoluta Apple, non c’è copyright che tenga, è ormai un termine generico per qualsiasi dispositivo connesso. Un po’ come si usa PlayStation per indicare qualsiasi console di gioco. Ha perso di specificità. E Apple, da sempre sinonimo di innovazione, non può essere associata a qualcosa di generico e abusato.

Nonostante tutto alcuni nuovi dispositivi hanno perso la i senza che riconoscibilità e vendite ne abbiano risentito. Apple TV si chiama così non per spirito d’innovazione, ma perché esiste una TV inglese privata che si chiama iTV ma detto questo è presente in milioni di case in tutto il mondo. Da quel momento sono arrivati Apple Watch, l’Apple Pencil e Apple Vision Pro. Senza dimenticare Apple Music ovviamente.

Vedremo mai un Apple Phone al posto di un iPhone? La risposta non è poi così scontata, un rebranding potrebbe essere un’operazione che vedremo in un prossimo futuro.