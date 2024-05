iPhone come un POS: anche in Italia il servizio Tap to Pay di Apple

Finalmente anche in Italia è disponibile “Tap to Pay su iPhone”, la nuova funzione che trasforma un iPhone in un vero e proprio POS, eliminando la necessità di un dispositivo dedicato vero e proprio: ora basta un iPhone e un’app compatibile per accettare pagamenti contactless da carte di credito, debito e prepagate, Apple Pay e altri wallet digitali. Non ci sono limiti, può essere utilizzato sia dalla grande distribuzione che da esercizi commerciali più piccoli.

Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva hanno attivato per primi il servizio Tap to Pay su iPhone. Fabrick, Numia e Sella seguiranno a breve.

Al momento del pagamento, il negoziante dovrà semplicemente invitare il cliente ad accostare la sua carta di credito, di debito o prepagata, il suo smartphone, smartwatch o un altro wallet all’iPhone. L’operazione avverrà in tutta sicurezza grazie alla tecnologia NFC. Sempre per rimanere in tema sicurezza le transazioni sono protette dalla stessa tecnologia usata per Apple Pay, con tutte i pagamenti criptati e processati via Secure Element. Inoltre, Apple non salva i numeri della carta di credit o nessun tipo di informazione riguardo la transazione stessa. Da ultimo Apple ha garantito massima compatibilità con tutti i circuiti di pagamento come Mastercard,Visa, American Express, Diners e Discover Global Network.

Tap to Pay su iPhone è stato lanciato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2022 ed è stato successivamente esteso a livello internazionale in Regno Unito, Francia, Taiwan, Australia, Paesi Bassi, Brasile, Ucraina, Giappone e Canada. Da oggi è quindi disponibile, Apple Store compresi, anche in Italia.