iPhone: il limite di carica all'80% è davvero utile?

Con l’uscita dei modelli di iPhone 15 l’anno scorso, Apple ha introdotto un’impostazione opzionale che limita la carica massima della batteria all’80%. L’idea alla base è che non caricare mai l’iPhone oltre l’80% aumenti la longevità della batteria. Un giornalista di MacRumors ha fatto una prova e ha scritto a riguardo: “ho mantenuto il mio iPhone 15 Pro Max con questo limite dall’uscita a settembre 2023 fino a oggi, senza mai disattivare l’impostazione.” Sarà servito davvero?

iPhone: come funziona la ricarica limitata?

Si legge: “Attualmente, la capacità della batteria del mio iPhone 15 Pro Max è al 94% con 299 cicli di ricarica. Per gran parte del 2024, la capacità è rimasta sopra il 97%, ma ha iniziato a calare più velocemente negli ultimi due mesi. Non ho mai disattivato il limite dell’80% e, anche se in alcuni giorni sono rimasto senza carica perché ero senza caricatore, ho sempre cercato di rispettarlo. A volte ho dovuto portare con me una batteria esterna per non restare senza energia. Non è stato sempre comodo mantenere l’iPhone all’80%, ma in alcune giornate non ha avuto troppo impatto. Ogni tanto l’iPhone si è caricato fino al 100%, una funzionalità che Apple ha integrato nel limite dell’80% per mantenere calibrata la batteria.”

Continua poi: “La maggior parte delle volte ho utilizzato un caricatore USB-C invece di MagSafe, con una percentuale di circa 70/30 tra carica cablata e senza fili. Spesso lasciavo scaricare la batteria prima di caricarla e non la tenevo collegata al caricatore per lunghi periodi. Le ricariche avvenivano in una stanza a 22 gradi, poiché la temperatura può influenzare la durata della batteria, e la carica wireless tende a essere più calda di quella via cavo. Puoi confrontare la mia batteria con quella di altri colleghi che non hanno attivato il limite dell’80%:

Capacità attuale: 87%. Cicli: 329;

Capacità attuale: 90%. Cicli: 271

Nonostante io abbia mantenuto una capacità della batteria leggermente superiore, la differenza non è significativa. Ho solo il 4% in più dopo 28 cicli aggiuntivi, e non sono sicuro che valga la pena mantenere il limite all’80%. Forse i benefici reali arriveranno dopo due o tre anni, e continuerò a testarlo per vedere l’impatto a lungo termine.”

Questo è un dato molto interessante e siamo curiosi di conoscere più storie simili. Sarà vero?