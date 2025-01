iPhone, la feature più attesa è qui: addio alle chiamate spam

Le chiamate spam rappresentano da anni un grosso problema per milioni di consumatori. Nonostante i vari tentativi di fermarle, a partire dal Registro Unico delle Opposizioni lanciato dal Governo fino ad arrivare agli aggiornamenti software di alcune app di spicco. In un modo o nell’altro, i servizi di telemarketing selvaggio sono sempre riusciti a farla franca. Ma ora, con l’ultimo update di iPhone, le cose potrebbero cambiare per sempre.

Sembra infatti che il team di sviluppatori di Cupertino abbia messo a punto un sistema all’apparenza infallibile. E che potrebbe rappresentare una svolta definitiva nella lotta alle chiamate spam. In che modo? Con l’app Truecaller che, proprio in queste ore, sta ricevendo un aggiornamento su tutte le versioni più aggiornate di iOS.

Una modifica che potrebbe risultare sostanziale nella lotta alle chiamate spam tramite iPhone. L’ultima versione dell’app Truecaller va infatti ad introdurre la nuova feature Live Caller ID Lookup, uno strumento che permetterà di identificare il numero che sta chiamando. E varrà anche per le app di terze parti. Una modifica che si aggiunge ad altre novità, come la possibilità di risalire fino a 2.000 numeri precedenti nella lista Recenti dell’app Telefono per risalire alla persona che sta chiamando.

Ma come funziona il tutto? Come spiegato dall’azienda, l’identificazione avverrà tramite uno scambio di dati crittografati con i server. E la decrittazione degli stessi avverrà a livello del client, e dunque dell’iPhone che sta sfruttando lo strumento. Così facendo, sarà possibile bloccare sul nascere eventuali chiamate di spam in arrivo.

Tutto quello che bisogna fare per poterne usufruire è avere iOS 18 sul proprio iPhone aggiornato all’ultima versione disponibile e poi procedere con l’update dell’applicazione tramite l’App Store. Potremmo essere di fronte ad una svolta definitiva nella lotta al telemarketing selvaggio. Ma se l’obiettivo sarà stato finalmente raggiunto o serviranno ulteriori sforzi, sarà solo il tempo a dircelo.