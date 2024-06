iPhone pieghevole, secondo gli analisti c'è ancora da aspettare un bel po'

L’iPhone pieghevole, o foldable che dir si voglia, è l’oggetto del desiderio di molti, ma gli analisti ben inseriti nelle logiche della casa di Cupertino ritengono che Apple non lancerà il suo smartphone pieghevole prima del 2027. C’è quindi da aspettare ancora tanto, come tutti sappiamo Apple prima di mettere sul mercato un nuovo dispositivo pondera molto bene le sue mosse. E la cosa è ancor più importante oggi dopo il debutto non proprio esaltante di Apple Vision Pro.

In un rapporto di TrendForce pubblicato lunedì sul mercato degli smartphone pieghevoli, gli analisti ritengono che questa tipologia di smartphone potrebbero controllare il 5% del mercato entro il 2028. Una piccola fetta questo 5% di proprietà esclusiva di aziende come Samsung, Huawei, Motorola e poche altre. Apple non c’è ovviamente. Ma questo non vuol dire che non stiamo lavorando dietro le quinte e senza nessun annuncio ufficiale al suo pieghevole, è sempre il report di Trendforce a dirlo. A Cupertino si trovano ancora in un fase di valutazione preventiva delle specifiche e delle prestazioni dei componenti, con rigorosi requisiti per il meccanismo di piega e l’affidabilità. Tematiche queste molto importanti visto cosa successe ai primi pieghevoli Samsung Galaxy Fold.

Secondo un altro report Apple aveva previsto l’uscita del suo pieghevole per la fine del 2026 ma ha dovuto posticipare l’uscita alla primavera del 2027 proprio alla luce del lungo processo di ingegnerizzazione del dispositivo. Vedremo quindi mai un iPhone pieghevole? Probabilmente si, e quando uscirà la piccola nicchia del 5% diventerà ben più grande. Al momento però i rumour si rincorrono, confermandosi e smentendosi a vicenda a volte, questo ultimo però è assolutamente realistico conoscendo come lavorano a Cupertino.