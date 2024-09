iPhone SE (2025): il nuovo modello potrebbe essere realizzato in plastica (RUMOR)

Ricordate il meraviglioso iPhone 5c del 2013, realizzato in plastica colorata? Bene, se anche a voi è rimasto nel cuore, sappiate che ci sono ottime notizie (speranzose) per il nuovo anno. Si dice infatti che la prossima versione dell’iPhone SE (ma anche dell’Apple Watch SE) avere un design simile.

iPhone SE e Apple Watch SE: la line-up low-cost sarà in plastica?

Nella sua newsletter “Power On” di oggi, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che un nuovo Apple Watch SE con una cassa in plastica “rimane in fase di sviluppo” in vista di un possibile rilascio l’anno prossimo. Non di meno, si dice lo stesso anche per la futura iterazione dell’iPhone SE di quarta generazione che riprenderà elementi chiave della serie iPhone 14 ma in una veste più moderna, con un hardware aggiornato, pronto per Apple Intelligence. Ad oggi tuttavia, pare che l’OEM di Cupertino però, stia incontrando alcune “sfide legate ai costi e alla qualità” nel passaggio dall’alluminio alla plastica, ma Gurman crede che il progetto stia ancora andando avanti.

Un Apple Watch SE ancora più conveniente, con un design in plastica colorata, potrebbe risultare interessante per i genitori che vogliono acquistare un Apple Watch per i loro figli. Di fatto, da noi i prezzi sono concorrenziali e partono da 229,00€ per il modello base con cassa (in alluminio) da 40 mm, ma c’è anche l’iterazione più grande da 44 mm. La prossima versione dell’Apple Watch SE probabilmente includerà anche un nuovo chip con prestazioni più veloci.

iPhone SE (2025) invece, potrebbe avere una back cover in policarbonato, una singola lente posteriore da 12 Megapixel (o da 48 Mega?), un processore Apple A18 a 3 nanometri, un display OLED con notch e, presumibilmente, dimensioni compatte e tascabili. La batteria dovrebbe garantire un giorno di autonomia con una singola carica e, forse, vedremo anche il Capture Button, oltre che il tasto azione, sul frame laterale.