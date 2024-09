iPhone SE (2025) sarà un best buy o un flop?

Nelle ultime settimane, sono emerse varie indiscrezioni e fughe di notizie riguardanti il prossimo iPhone SE (2025) di nuova generazione di Apple. La serie SE ha sempre faticato a trovare il suo spazio tra i modelli di fascia alta, ma i nuovi rapporti suggeriscono che il nuovo modello potrebbe ricevere importanti aggiornamenti rispetto ai suoi predecessori. Questo lo renderà un acquisto conveniente? Scopriamolo insieme.

iPhone SE (2025): ecco perché comprarlo

I modelli iPhone SE di Apple sono versioni semplificate dei suoi telefoni di punta, che presentano tecnologie e design più vecchi per renderli più accessibili. Tuttavia, questi dispositivi hanno affrontato problemi simili ai modelli “mini”. Per chi non lo sapesse, l’iPhone 13 mini è stato l’ultimo della sua categoria, poiché Apple ha deciso di interrompere la produzione di melafonini piccoli a favore dei modelli Plus. Per i clienti, “più grande è meglio“, e l’iPhone SE è ancora più piccolo del mini.

Mentre l’iPhone 13 mini aveva specifiche simili ai modelli più grandi, l’iPhone SE ha caratteristiche spesso superate di qualche anno, soprattutto in termini di design, fotocamera e display. Al contrario, i chipset all’interno dell’SE sono abbastanza potenti. Le ultime indiscrezioni indicano che il flagship killer del prossimo anno però, porterà miglioramenti in quasi tutti questi aspetti.

Uno dei maggiori aggiornamenti dell’iPhone SE 4 sarà l’inclusione di un display OLED, così finalmente vedremo questa tecnologia su tutti gli iPhone. Si prevede che utilizzerà il pannello OLED dell’iPhone 13 e avrà uno schermo più grande da 6,06 pollici. Inoltre, potrebbe includere il chip A18 Bionic e 6GB o 8GB di RAM. Sarà anche dotato di Face ID e avrà una porta USB-C, proprio come gli ultimi terminali della gamma.

Se queste voci verranno confermate, l’iPhone SE 4 sarà indubbiamente il miglior telefono di Apple economico, con un prezzo stimato tra i 499 e i 549 dollari. Resta da capire quale sarà il suo prezzo per il mercato europeo, e in particolar modo, quello italiano.