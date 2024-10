iRobot Roomba 2-in-1 a quasi metà prezzo: lo porti a casa a 300€ in meno

Pulire casa non è mai stato così semplice con il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti iRobot Roomba Combo j5! Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 399 euro con un mega sconto del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offertona potrebbe scadere da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti iRobot Roomba Combo j5: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti iRobot Roomba Combo j5 si contraddistingue per una forza di aspirazione super potente e un sistema di pulizia a 4 fasi che attira lo sporco, i detriti e i peli degli animali domestici ovunque si nascondano, anche negli angoli più nascosti.

La sua modalità di azione è davvero impeccabile in quanto si muove in file ordinate ed efficienti per una pulizia da parete a parete senza trascurare alcun punto. Con passaggi sovrapposti, questo dispositivo pulisce intenzionalmente e in modo logico con linee parallele su diversi tipi di pavimento per risultati perfetti.

Inoltre è dotato della tecnologia brevettata Dirt Detect che consente al robot rilevare le aree più sporche della tua casa e pulirle più accuratamente quando è installato il contenitore per l’aspirapolvere.

Per di più potrai personalizzare le zone di pulizia con suggerimenti mirati: ad esempio potrai scegliere le Zone di Esclusione per evitare determinate aree o oggetti, e le Zone di Pulizia per quelle aree comuni disordinate come il divano o il tavolo da pranzo che necessitano di una pulizia mirata.

