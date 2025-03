iRobot Roomba Combo: con il maxi sconto Amazon lo paghi quasi la metà (-190€)

Sogni da sempre un robot aspirapolvere e lavapavimenti che renda impeccabile ogni angolo di casa? Allora non farti scappare la super offerta sull’iRobot Roomba Combo i5, oggi disponibile su Amazon a soli 259 euro con uno sconto bomba del 42%.

Ciò vuol dire che potrai risparmiare addirittura 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

iRobot Roomba Combo i5: tutte le funzionalità

L’iRobot Roomba Combo i5 è un vero e proprio concentrato di potenza in grado di supportarti in pieno nelle tue pulizie domestiche.

Si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato perché è progettato per la pulizia di pavimenti sia bagnati che asciutti, convertendosi da un aspirapolvere per tutti i tipi di pavimento a un lavapavimenti, con la semplice sostituzione del contenitore.

L’esperienza di igiene per qualsiasi tipologia di superficie sarà sempre impeccabile grazie al potente Sistema di Pulizia a 4 Fasi che attira lo sporco, i detriti e i peli degli animali da qualsiasi angolo, così da rendere spledente ogni centimetro di pavimento.

Una specifica di spicco è sicuramente la tecnologia brevettata Dirt Detect che consente al robot di individuare le aree più sporche della tua casa e pulirle più accuratamente quando è installato il contenitore per l’aspirapolvere. Inoltre la modalità di utilizzo è semplificata in quanto il dispositivo lavora insieme all’app iRobot Home per rendere la pulizia più ottimizzata e personalizzata che mai.

Oggi l’iRobot Roomba Combo i5 è disponibile su Amazon a soli 259 euro con uno sconto bomba del 42%. Ciò vuol dire che potrai risparmiare addirittura 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.