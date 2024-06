IT Alert: iniziano i nuovi test in Lombardia e Friulia Venezia Giulia e la PA Trento

Dopo i test di maggio in Sardegna, IT Alert torna a mettere alla prova i propri sistemi con nuove simulazioni di allarme in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Dal 25 al 27 giugno e il 3 luglio, i cittadini di alcune zone di queste due regioni riceveranno messaggi test sul proprio cellulare per simulare il sistema di allerta in caso di incidente rilevante in uno stabilimento industriale o di collasso di grandi dighe. IT Alert è attivo e in funzione dallo scorso febbraio, ma necessità di test periodici per verificare il funzionamento in modo ottimale.

Il primo test è già avvenuto, simulando in Lombardia un incidente industriale presso queste strutture:

9:00 – A2A Ambiente SpA, Corteolona (PV)

10:00 – ENI SpA, Sannazzaro de Burgondi (PV)

11:00 – SICOR srl, Villanterio (PV)

12:00 – Innocenti Depositi, Lodi

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Da domani altre province saranno interessate dai test:

26 giugno: Friuli-Venezia Giulia – Collasso diga: ore 12:00 – Diga del Tul, Pordenone

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

27 giugno 2024: Lombardia – Incidente industriale rilevante 9:00 – Mariani Srl, Lodi 10:00 – Autotrasporti Corsini, Tavazzano con Villavesco (LO) 11:00 – Nord Chemicals Products, Guardamiglio (LO) 12:00 – Number 1 Logistics, Secugnago (LO)

Lombardia – Incidente industriale rilevante 3 luglio 2024: Lombardia – Incidente industriale rilevante 9:00 – Italmach Chemical SpA, Arese (MI) 10:00 – Industriale Ese Srl, Arluno (MI) 11:00 – Olon SpA, Rodano (MI) 12:00 – Rainoldi Srl, Levate (BG)

Lombardia – Incidente industriale rilevante