IT-alert ripartono i test: 18 luglio in Veneto

Dopo le simulazioni dicgiugno che hanno coinvolto Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della Protezione Civile testerà il sistema di allarme pubblico IT-alert in Veneto il 18 luglio per simulare il cedimento di grandi dighe. Il test si svolgerà nell’area della diga di La Stua, coinvolgendo le province di Treviso e Belluno.

Il messaggio di test verrà inviato nei seguenti comuni:

Cesiomaggiore (BL)

Crocetta del Montello (TV)

Feltre (BL)

Giavera del Montello (TV)

Moriago della Battaglia (TV)

Nervesa della Battaglia (TV)

Pederobba (TV)

Segusino (TV)

Sernaglia della Battaglia (TV)

Setteville (BL)

Valdobbiadene (TV)

Vidor (TV)

Volpago del Montello (TV)

Il contenuto del messaggio recita:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. É in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert-gov.it TEST TEST

IT-alert, il sistema di allarme pubblico per le emergenze di protezione civile, è attivo da metà febbraio 2024. Anche dopo il lancio ufficiale, sono state programmate prove periodiche con l’obiettivo di perfezionare la tecnologia e ottimizzare il funzionamento del sistema per garantirne la massima efficacia in caso di reale emergenza.