JBL GO 3 è il best buy di Amazon a 34€: speaker Bluetooth PICCOLO e POTENTE

Il popolarissimo speaker Bluetooth JBL GO 3 è in vendita su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Sfruttando lo sconto immediato del 22%, infatti, quest’oggi lo paghi appena 34€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo, con i servizi Prime di Amazon.

Come puoi notare dall’immagine sottostante, JBL GO 3 è piccolo, leggero e compatto: lo speaker Bluetooth è rivestito in tessuto industriale resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua (certificazione IPX67), ma c’è anche posto per un pratico laccio super robusto che ti permette di agganciarlo a un moschettone per portarlo sempre con te.

Compatibile al 100% con tutti i dispositivi mobile iOS e Android, sia smartphone che tablet, JBL GO 3 monta una batteria che ti accompagna per 5 ore consecutive a fronte di una ricarica singola. Inoltre, sul facciata superiore sono anche presenti i comandi rapidi per bilanciare il volume oppure per avviare/stoppare la traccia audio in riproduzione.

Inutile girarci intorno: lo sconto immediato del 22% di Amazon rappresenta un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi scappare; metti subito nel carrello lo speaker JBL e sfrutta i servizi Prime di Amazon per riceverlo a casa in appena 24 ore e senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.