Nothing Phone (2), Premium, originale, unico e con oltre 200 euro di sconto!

C’è spazio nel settore degli smartphone a livello di design? O banalmente gli smartphone sono tutti uguali, a parte minime differenze? Se la risposta è si, ci spiace correggervi ma qualcuno di coraggioso c’è ancora! E il coraggio di Nothing non è fine a se stesso, non è solo estetico: accanto a tanta forma c’è anche tanta sostanza, con alcune chicche davvero niente male! Uno smartphone come questo non può che essere un dispositivo Premium. Oggi però c’è un super sconto Amazon che ci permette di acquistarlo con un taglio di prezzo sostanzioso, MENO 28% sul prezzo di listino, che si traduce in un risparmio di ben 204 euro! Da 729 euro Nothing Phone (2) scende a 525 euro!

C’è tutto, altro che niente!

Nothing Phone (2) migliora quello che c’era da migliorare nella primissima uscita Nothing, rendendo di fatto questo secondo modello uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista. Ma cosa rende Nothing Phone (2) diverso dagli altri smartphone?

Innanzitutto è trasparente, vediamo tutte le sue componenti. Questo è un semplice vezzo qualcuno potrebbe dire a ragione, ma è comunque molto affascinante! E poi ci sono i veri protagonisti di Nothing Phone (2), il sistema di luci led chiamate glifi. Possono essere di molteplici usi: il grado zero è indicatore di notifica, ma possono essere utilizzate come timer, indicatore del livello di carica della batteria, indicatore del volume e come luce ad anello portatile e molto altro!

Ma sotto lo chassis cosa troviamo?

display LTPO OLED da 6,7″ con una luminosità massima di 1600 nit e Gorilla Glass e 120hz refresh rate

CPU Snapdragon 8+ Gen 1

Doppia fotocamera posteriore aggiornata: 50 MP + quella ultra-wide da 50 MP con effetti di regolazione intelligenti

Batteria: Capacità di 4.700 mAh. Si ricarica in soli 55 minuti

Più in generale Nothing Phone (2) scatta ottime fotografie in ogni condizione di luce, il miglioramento rispetto al primo modello è decisamente evidente. Ma Nothing Phone (2) è originale anche lato software, con un tema scuro minimalista molto azzeccato. E cosa ancor più gradita, la versione di Android che monta è molto pulita, quasi stock, poche personalizzazioni e zero bloathware, a tutto vantaggio di fluidità e zero lag nel tempo.

