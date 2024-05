JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, piccolo ma che voce! E che sconto!

JBL GO 3 è una piccola cassa Bluetooth portatile, ma siccome le dimensioni non contano, ha una voce bella forte e potente, perfetta per accompagnarvi nella bella stagione nelle scampagnate fuori porta, magari al mare o in piscina, essendo ovviamente impermeabile e certificato IPX67. Oggi Amazon lo propone con uno sconto sorprendente: MENO 36%, col prezzo di listino che crolla da 45 euro a 29 euro. Un piccolo prezzo per una piccola cassa Bluetooth che vi regalerà grandi soddisfazioni!

Musica ovunque

JBL GO 3 si presenta bene, grazie ad un design originale e soprattutto coloratissimo. Il laccio lo rende comodissimo da portare in giro, inoltre la robusta griglia in tessuto e il guscio in gomma sono stati pensati apposta per attutire eventuali cadute o urti.

Nonostante le sue dimensioni compatte, JBL GO 3 offre un audio potente e nitido. Il trasduttore da 4,2 Watt restituisce un suono chiaro e bilanciato, con bassi sorprendentemente ricchi per le sue dimensioni. D’altronde stiamo parlando di un dispositivo dotato del mitico JBL Signature Sound, famoso nei teatri, stadi e studi di tutto il mondo, che colpisce con la forza delle basse frequenze! Il suono è caldo e coinvolgente, senza nessuna distorsione!

La batteria è un altro punto di forza di JBL GO 3, offrendo fino a cinque ore di autonomia. Per essere un dispositivo dalle dimensione estremamente contenute la batteria dura davvero tanto!

JBL GO 3 è una piccola cassa Bluetooth portatile che vi stupirà grazie alla sua voce potente, ma chiara e nitidissima, e con una durata della batteria extra large! Ma solo la batteria è extra large, perché il prezzo è mini grazie allo sconto maxi Amazon MENO 36%, col prezzo di listino che crolla da 45 euro a 29 euro!

