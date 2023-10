Kindle Scribe, leggi e prendi appunti! Ora Super sconto su Amazon!

Tutti conosciamo Kindle, il rivoluzionario eReader che ci ha liberato dalla schiavitù del peso della carta stampata! Oggi è facile avere decine di libri sempre a portato di mano, basta scaricarli in Kindle e il gioco è fatto. La nuova versione di questo amatissimo dispositivo, Kindle Scribe, per la prima volta ci permette non solo di leggere libri, ma anche di prendere appunti, di scrivere della note vere e proprie! Era ora qualcuno potrebbe dire! Ed essendo una prima volta il prezzo è un pochino salato. Per fortuna ci pensa Amazon con una bella offerta che taglia nettamente il prezzo, MENO 18%, ora possiamo portarlo a casa spendendo 344,99€ invece che 419,99!

Tutto il bello di Kindle, anzi di più!

Libro, anzi tanti libri ed anche un bel taccuino per prendere appunti, scrivere note, o perché no, poesie! Questo è Kindle Scribe, che unisce tutti i vantaggi e le peculiarità di Kindle con la possibilità di scrivere e disegnare. Ovviamente tutto quello che esce dalla nostra penna può essere convertito in PDF e inviato ai nostri amici. E soprattutto le note scritte velocemente in corsivo possono essere “tradotte” in stampatello. Comodo, vero?

Kindle Scribe, dotato di schermo da 10,2’’ a 300 ppi e antiriflesso, con tecnologia Paperwhite, è quindi perfetto per leggere e scrivere, anche alla luce diretta del sole. L’ampio schermo offre molto spazio per prendere appunti e non solo: è possibile personalizzare facilmente in tutta facilità la dimensione dei caratteri e l’ampiezza dei margini per una migliore lettura.

Con Kindle Scribe è stata ricreata perfettamente la sensazione di scrittura su carta: dalla presa naturale della penna, al suono che si ascolta quando si scrive, la superficie di Kindle Scribe è realizzata per offrire un’esperienza di lettura e scrittura unica.

Tante sono le possibilità: la penna stilografica è adatta per creare una calligrafia elegante, il pennarello o l’evidenziatore per sottolineare i tuoi appunti o utilizza la matita per creare bozze leggere.

Kindle Scribe è un dispositivo eccezionale per chi ama leggere e scrivere. Ed è super scontato, solo su Amazon ovviamente!

