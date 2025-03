Kit tastiera e mouse Logitech in svendita folle: la combo oggi è scontata del -30%

Per ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro, approfitta subito della promozione sul Kit tastiera e mouse Logitech MK950 Signature Slim! Oggi questo set è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto bomba del 30%.



Kit tastiera e mouse Logitech MK950 Signature Slim: tutte le funzionalità

Il Kit tastiera e mouse Logitech MK950 Signature Slim è una combo ideale per rendere la tua postazione di lavoro più efficiente che mai.

In primis, la tastiera Bluetooth ha dimensioni standard con una digitazione come su laptop comodissima e super fluida. In più si caratterizza per la sua modalità multidispositivo che consente di digitare su tre dispositivi diversi con un solo tocco.

Anche la compatibilità non è da meno tanto che può essere utilizzata con la maggior parte delle piattaforme, che si tratti di Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS, iOS e Android. Tra l’altro la modalità di utilizzo è velocissima grazie alla semplice associazione tramite Bluetooth o Logi Bolt.

Allo stesste tempo, il comodo mouse Bluetooth sagomato è realizzato con plastica riciclata e garatisce un’esperienza super silenziosa grazie alla tecnologia SilentTouch per ridurre del 90% il rumore del clic. Inoltre il suo utilizzo è davvero efficiente in quanto ti permette di scorrere documenti riga per riga o sfogliare facilmente pagine Web con la SmartWheel.

