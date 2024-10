Kit Tastiera e Mouse Multidispositivo Logitech in sconto bomba per i clienti Prime

La Festa delle Offerte Prime riserva delle promozioni speciali su una serie di gadget tech davvero utili e super versatili. Ad esempio oggi il Kit Tastiera e Mouse Wireless Multidispositivo Logitech è disponibile su Amazon a soli 84 euro con uno sconto bomba del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, le offerte sono valide solo fino a domani!

Kit Tastiera e Mouse Wireless Multidispositivo Logitech: come utilizzarlo al meglio

Il Kit Tastiera e Mouse Wireless Multidispositivo Logitech è una combo utilissima per rendere ancora più efficiente la tua postazione di lavoro.

Innanzitutto entrambi i dispositivi sono personalizzabili ‎utilizzando il software Logitech Options così da ottimizzarne al massimo l’utilizzo. Nello specifico, per quanto riguarda la tastiera, è possibile scegliere tra 12 tasti rapidi preferiti.

Inoltre garantisce la massima comodità ed è appositamente progettata per la digitazione prolungata. È dotata, anche, di un supporto per polsi imbottito e di piedini inclinabili ‎regolabili per poterne gestire l’altezza e la posizione in base alle proprie esigenze del momento.

Allo stesso tempo, il mouse wireless è sagomato, ergonomico ed in morbida gomma quindi si adatta ottimamente ‎alla tua mano ed offre un comfort assoluto anche dopo ore e ore di utilizzo. La compatibilità è universale infatti può essere utilizzato con tutti i software, che si tratti di ‎Windows, Mac, ChromeOS e Android.

Un’altra specificha importantissima è la possibilità di associare alla tastiera fino a tre schermi diversi: questo vuol dire che potrai digitare ‎e passare senza interruzioni tra tablet, computer e telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.