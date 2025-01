Kit Tp-Link con 3 porte Ethernet: lo paghi pochissimo con il mega sconto del -43%

Aumenta l’intensità di banda di casa tua o della tua attivitià con il Kit Powerline Tp-Link con 3 porte Ethernet! Oggi è disponibile su eBay a soli 62 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento in tre piccole rate mensili a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile della mega offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Kit Powerline Tp-Link con 3 porte Ethernet: le modalità di utilizzo

Il Kit Powerline Tp-Link con 3 porte Ethernet è perfetto per attività che richiedono intensità di banda. Con la tecnologia avanzata HomePlug AV2, il dispositivo supporta la tecnologia 2×2 MIMO con beamforming, così gli utenti beneficiano di una velocità di trasferimento dati ultra-veloce fino a 1200 Mbps.

Nello specifico, quindi, risulta ideale per applicazioni che richiedono maggiore intensità di banda come lo streaming video Ultra HD da più dispositivi contemporaneamente, il gioco online e il trasferimenti di file di grandi dimensioni.

In più la tecnologia MIMO con Beamforming massimizza le performance sui flussi indipendenti, aumentando la copertura in tutta l’abitazione, in particolare in zone precedentemente difficili da raggiungere. Tra l’altro permette di utilizzare i tre cavi elettrici: fase/neutro e messa a terra per creare flussi dati multipli.

Questo modello è dotato di 3 Porte Gigabit per massimizzare la connettività: ciò vuol dire che puoi collegare fino a 3 dispositivi cablati contemporaneamente, ad esempio Smart Tv, console di gioco, NAS e computer.

Oggi il Kit Powerline Tp-Link con 3 porte Ethernet è disponibile su eBay a soli 62 euro con un mega sconto del 43%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.