KODAK Mini 3 Retro in OFFERTA: stampa le tue foto con una qualità unica!

Un’occasione imperdibile per chi ama stampare le foto che ha sul telefono, tablet o notebook e non vuole più recarsi in un centro stampa. O desidererebbe “materializzare” le tante foto che ha scattato negli anni. Infatti, la KODAK Mini 3 Retro non solo è in offerta del 30% ma risparmi anche il 50% acquistando il pacchetto stampante più carta. Bene, pagherai 114,99 euro! E’ dotata di tecnologia 4PASS, una tecnologia che offre una qualità maggiore e duratura nel tempo.

KODAK Mini 3 Retro: le caratteristiche

La stampante fotografica Kodak Mini 3 Retro è l’opzione più economica per stampare da casa. Risparmi il 50% acquistando il pacchetto stampante più carta. Grazie alla tecnologia 4Pass, stamperai come detto nell’incipit foto impeccabili all’istante. La stampa, infatti, avviene a strati attraverso un processo di laminazione che permette di avere foto impermeabili e a prova di impronte digitali. Le foto dureranno oltre 100 anni, così anche i posteri potranno ammirarle.

Puoi scegliere se stampare le foto con bordo o senza. Stampa con la stampante fotografica i tuoi ricordi con il bordo in modo che durino per sempre. Se preferisci foto di dimensioni maggiori basta stamparle senza bordi. Non manca poi una app Kodak photo printer puoi stampare ovunque tu sia. Connetti la stampante per foto al tuo cellulare e sperimenta con divertenti funzioni di realtà aumentata e altre aggiunte come filtri, cornici e altro ancora. Si adatta perfettamente alle tue mani e alla tua borsa.

Insomma, la KODAK Mini 3 Retro 4PASS consente di creare ricordi indimenticabili con i tuoi cari. Oggi in offerta del 30% ma risparmi anche il 50% acquistando il pacchetto stampante più carta. Bene, pagherai 114,99 euro!

