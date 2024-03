La BELVA esce dall'ARENA: Samsung Galaxy Watch6 SCONTATO su eBay

In un mondo sempre più connesso e frenetico, il Samsung Galaxy Watch6 44mm è il partner perfetto per chi cerca un equilibrio tra tecnologia avanzata e benessere personale. Questo elegante smartwatch offre una serie di funzionalità all’avanguardia che ti aiuteranno a monitorare la tua salute e il tuo stile di vita in modo più intelligente.

Un gioiello tecnologico e di eleganza che puoi avere oggi a 224€, grazie allo sconto di 25€ su eBay. Ricordati solo di inserire il codice MARZO24 al momento del pagamento per riscattarlo. Le spedizioni sono gratis. La ghiera touch in alluminio e il design sottile si adattano perfettamente al polso, mentre lo schermo AMOLED luminoso e nitido rende facile leggere le notifiche e interagire con il dispositivo.

Analisi del sonno e monitoraggio del benessere al top

Una buona notte di sonno è essenziale per il benessere generale, e il Galaxy Watch6 lo sa bene. Grazie all’analisi avanzata del sonno, questo smartwatch ti fornisce dettagliate informazioni sulla tua qualità del sonno, i cicli di sonno profondo e leggero e i risvegli notturni. Conoscere il tuo sonno ti permette di apportare miglioramenti per sentirsi più riposati e energici durante il giorno.

Il monitoraggio del benessere non si ferma qui. Il Galaxy Watch6 40mm offre anche la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del ritmo cardiaco, il monitoraggio del livello di stress e persino la rilevazione automatica di cadute.

Questo smartwatch è come avere un allenatore personale per la tua salute a portata di polso. Grazie alla connettività Bluetooth, il Galaxy Watch6 può essere abbinato al tuo smartphone Samsung o ad altri dispositivi Android o iOS. Ricevi notifiche direttamente al polso, controlla la musica, rispondi alle chiamate e molto altro ancora.

La batteria a lunga durata del Galaxy Watch6 ti consente di utilizzarlo per giorni senza doverlo ricaricare frequentemente. Anche con tutte le sue funzionalità attive, questo smartwatch rimarrà al tuo fianco per monitorare costantemente la tua attività e il tuo benessere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.