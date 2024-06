La prevendita di PlayDoge raccoglie oltre $ 3,5 milioni: sarà la prossima meme coin ad esplodere?

Sono state due settimane di apertura trionfanti per la prevendita di PlayDoge ($PLAY), che ha superato la soglia di 3,5 milioni di dollari.

Combinando la viralità delle meme coin con il fascino dei giochi Play-to-Earn (P2E), la narrativa ibrida di PlayDoge sta suscitando scalpore.

La prevendita è stata inizialmente lanciata su BNB Smart Chain, ma recentemente è diventata multichain e collegata a Ethereum.

Gli investitori possono acquistare il token $PLAY in prevendita per $ 0,00506, con il prezzo che aumenterà. Il prossimo incremento avverrà tra un giorno o quando la prevendita raggiungerà i 4,2 milioni di dollari.

Lo spirito del Tamagotchi nei giochi P2E

Con uno spettacolare successo iniziale, PlayDoge è lontano dalla comune meme coin.

La sua premessa è un gioco di animali domestici ispirato al Tamagotchi, incentrato fortemente sulle ricompense dei giocatori.

Per chi non lo sapesse, Tamagotchi è stato lanciato inizialmente negli anni ’90 ed è ora un’icona dei giochi retrò, con 82 milioni di unità vendute.

Con PlayDoge, gli utenti si prenderanno cura del loro cane, assicurandosi che sia nutrito, riposato e intrattenuto.

Attraverso queste attività si guadagnano punti XP, il che aiuta gli utenti a scalare la classifica della piattaforma. I giocatori possono anche partecipare a minigiochi per accumulare XP.

Avanzando nella classifica i giocatori possono guadagnare più token $PLAY, che possono essere scambiati per altre criptovalute, utilizzati per effettuare acquisti in-game o messi in staking. Gli staker possono attualmente ottenere un APY del 300%.

Ma ecco l’avvertenza: gli utenti devono detenere $PLAY per ricevere i premi.

In altre parole, l’utilità è incorporata nel token $PLAY, il che significa che la sua domanda aumenterà insieme alla popolarità della piattaforma.

Anche se questa domanda potrebbe tradursi in una crescita dei prezzi, non è l’unica cosa che spinge gli investitori alla prevendita di PlayDoge.

Le meme coin “play-to-earn” come $PLAY prendono il sopravvento

Con un doge a 8 bit come mascotte, PlayDoge è ben allineato con il tema delle meme coin incentrate sugli animali, che ha preso d’assalto il mercato quest’anno.

Nonostante Bitcoin ed Ethereum abbiano fatto la storia con il lancio di fondi negoziati in borsa (ETF), tutti gli occhi sono puntati sulle meme coin.

Bloomberg ha rivelato per la prima volta questa idea ad aprile, sottolineando che le meme coin come Dogwifhat stanno rubando la scena a Bitcoin.

Pepe ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 4,9 miliardi di dollari ed è la nona valuta crypto più negoziata.

Nel frattempo, Brett è cresciuto di oltre il 300% questo mese dopo aver recentemente raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di dollari.

Ma la frenesia delle meme coin non è esente da critiche. È in corso un push-pull tra le meme coin e gli utility token, con gli investitori più conservatori che optano per progetti con valore intrinseco.

Questo è il motivo per cui Floki, una meme coin che attualmente sta sviluppando un gioco P2E chiamato Valhalla, ha goduto di una notevole crescita di recente. Questo mese il token è aumentato di oltre il 45%, superando le altre 5 principali meme coin.

Tuttavia, la posta in gioco è ancora più alta per PlayDoge, dato che il progetto ha un potenziale di rialzo molto maggiore.

Pur attirando l’attenzione dei trader di meme coin degen, le meme coin P2E come FLOKI e $PLAY intercettano anche gli investitori del mercato.

Questa ulteriore esposizione aiuta ad alleviare il tipico rischio di volatilità associato alle meme coin.

Un analista ritiene che PlayDoge potrebbe essere più grande di Floki

Secondo un noto analista, PlayDoge potrebbe essere il più grande rivale dell’impero da 2,3 miliardi di dollari di Floki.

In un recente video su YouTube, Jacob Bury ha ipotizzato che PlayDoge potrebbe essere “più grande di Axie Infinity o Floki”.

L’analista ha anche suggerito che la prevendita di PlayDoge potrebbe fornire rendimenti fino a 100 volte.

Anche se resta da vedere fino a che punto potrà arrivare $PLAY, non sarebbe la prima volta che una prevendita di meme coin fornisce guadagni così impressionanti.

Ad esempio, LookOnChain ha riferito che un investitore in prevendita di Book of Meme ha moltiplicato i suoi investimenti per 340 volte, trasformando $ 19.000 in oltre $ 6,5 milioni.

Tuttavia, PlayDoge fa appello a un pubblico vasto.

I degen delle meme coin, gli investitori che apprezzano l’utilità, i giocatori P2E e coloro che ricordano il gioco originale Tamagotchi sono tutti interessati, il che significa che $PLAY potrebbe essere una forza importante nel mercato.

Quindi non perderti la prevendita di PlayDoge. Segui il progetto su X o unisciti al suo Telegram per rimanere aggiornato. In alternativa, visita il suo sito Web per acquistare e mettere in staking i token.