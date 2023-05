La qualità audio top Bose a prezzo di saldo! Oggi tocca alla cassa Bluetooth SoundLink Revolve II

Bose vuole dire qualità audio top senza compromessi, per veri audiofili. E gli audiofili quando sentono parlare di casse portatili Bluetooth si mettono le mani nei capelli. Bose SoundLink Revolve II è un dispositivo perfetto per far cambiare idea ai maniaci dell’Hi-Fi più recalcitranti visto che finalmente è possibile ascoltare musica all’aperto con la stessa qualità di costose casse domestiche. E a rendere il tutto ancor più incredibile è il maxi-sconto che propone Amazon, un incredibile MENO 39% che ci fa risparmiare 90 euro! L’avete già messa nel carrello, vero?

Audio top dovunque

SoundLink Revolve II è progettato per offrire un suono avvolgente a 360 gradi, per avere un’esperienza di ascolto coinvolgente da qualsiasi posizione. Grazie ai driver acustici di alta qualità, il diffusore riproduce i bassi profondi, i medi dettagliati e gli alti cristallini. Il suono è bilanciato e ricco di dettagli, cosa questa assolutamente non scontata per un dispositivo del genere.

La portabilità è una delle caratteristiche distintive di SoundLink Revolve II, grazie alle sue dimensioni compatte e al peso decisamente poco impegnativo.

È perfetto per le attività all’aperto, come picnic, feste in giardino o escursioni, ma si adatta alla grande anche agli interni.

Il diffusore è anche resistente all’acqua con classificazione IP55, gli schizzi d’acqua non sono un problema, niente bagni in piscina comunque!

Una delle funzionalità interessanti del SoundLink Revolve II è la modalità Party. Possiamo collegare due diffusori SoundLink Revolve II tra loro per creare un sistema stereo wireless. Questa modalità offre un’esperienza audio ancora più coinvolgente, espandendo quindi l’area di copertura del suono, a tutto vantaggio della piacevolezza d’ascolto.

SoundLink Revolve II dispone di un’interfaccia semplice e intuitiva, con pulsanti di controllo posizionati strategicamente sulla parte superiore. Inoltre, è possibile controllare il diffusore tramite l’app Bose Connect, che offre funzionalità aggiuntive come l’accesso a servizi di streaming musicali, l’equalizzatore personalizzato e la possibilità di connettere più diffusori Bose in modalità party.

La batteria è senza dubbio un altro punto di forza; offre un’autonomia fino a 13 ore di riproduzione continua.

Finalmente possiamo comprare un cassa portatile Bluetooth di grande qualità: SoundLink Revolve II scontatissima su Amazon è proprio quello che stavamo cercando! Qualità top e risparmio assicurato (MENO 90 euro!). INSTABUY, subito nel carrello!

