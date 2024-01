La smart tv Sony 32" sembra un dipinto: oggi puoi prenderla in OFFERTA a soli 288 euro!

La smart tv Sony BRAVIA KD-32W800 da 32 pollici, HD Ready LED, HDR, Android TV, KD32W800PAEP è in offerta! Ti doterai di un televisore dai colori accesi e realistici! Prendilo in offerta con il 36% di sconto, quindi la paghi solo 288 euro!

Smart tv Sony BRAVIA KD-32W800: le caratteristiche

BRAVIA Engine: Il potere dietro immagini straordinarie. Live Color: Colori vivi e naturali in tutto ciò che guardi su questo TV. USB HDD REC: Trasforma il tuo televisore in un registratore digitale. Con il controllo vocale avanzato, questo smart TV Android ti consente di guardare film e programmi da app come Netflix e Amazon Prime Video o trasmetterli in un istante.

Dimensioni TV con piedistallo (L x A x P): 73,3 x 46,8 x 18,9 cm circa. Larghezza piedistallo 44,8 cm circa. Potenza 60.0 watts.

