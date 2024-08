La Superluna dello Storione: cos'è e quando si può vedere

Ogni anno, durante il mese di agosto, gli appassionati di astronomia e gli amanti della natura hanno l’opportunità di assistere a un evento celeste unico: la Superluna dello Storione. Questo fenomeno, che affonda le sue radici nelle tradizioni delle popolazioni indigene del Nord America, rappresenta un momento speciale per osservare la bellezza del nostro satellite naturale.

Cos’è la Luna dello Storione?

La Superluna o luna dello Storione è il nome tradizionale dato alla luna piena che appare nel mese di agosto. Il nome proviene dalle tribù native americane, in particolare quelle che abitavano nelle regioni dei Grandi Laghi e lungo il fiume Mississippi. Per queste popolazioni, agosto era il periodo in cui lo storione, un pesce d’acqua dolce di grandi dimensioni, era più facilmente catturabile nei laghi e nei fiumi. La luna piena di questo mese divenne così associata all’abbondanza di storioni, un’importante risorsa alimentare per queste comunità.

Oltre a Superluna e a Luna dello Storione, la luna piena di agosto è conosciuta anche con altri nomi, come la Luna del Grano o la Luna Rossa, quest’ultimo derivante dalle tonalità aranciate che talvolta assume quando si trova bassa sull’orizzonte, a causa della maggiore quantità di polveri nell’atmosfera durante il mese estivo.

La Luna dello Storione di solito raggiunge il suo apice di luminosità intorno alla metà di agosto, anche se la data precisa varia di anno in anno. Nel 2024, ad esempio, la Luna dello Storione sarà visibile nella sua fase piena la notte del 19 agosto. Tuttavia, anche nelle notti precedenti e successive a questa data, la luna apparirà quasi piena e sarà comunque un magnifico spettacolo da ammirare.

Per quanto riguarda l’orario, la luna sarà visibile già dal tramonto, ma il momento migliore per osservarla è generalmente qualche ora dopo, quando è più alta nel cielo e l’atmosfera terrestre ha meno effetto sul suo colore e luminosità.

Come Vederla

Osservare la Luna dello Storione non richiede particolari strumenti astronomici: può essere goduta a occhio nudo da qualsiasi luogo con un cielo sereno e privo di inquinamento luminoso. Tuttavia, per una visione più dettagliata delle caratteristiche lunari, come i crateri e le montagne sulla sua superficie, un semplice binocolo o un telescopio amatoriale possono fare la differenza.

Per coloro che desiderano immortalare questo momento, la fotografia della Luna può essere una sfida interessante. Utilizzare un treppiede per stabilizzare la fotocamera e regolare l’esposizione in base alla luminosità della luna sono accorgimenti essenziali per ottenere scatti nitidi e ben definiti.

Un altro modo per arricchire l’esperienza è osservare la Luna dello Storione in combinazione con altri eventi astronomici o naturali, come le stelle cadenti delle Perseidi, che raggiungono il loro picco proprio in agosto. Questa combinazione di eventi rende le notti di agosto particolarmente affascinanti per gli amanti del cielo.