La tua musica ovunque con lo Speaker con Radio Digitale JBL in sottocosto su Amazon

Vuoi la tua musica preferita sempre a portata di mano? Allora approfitta della Settimana del Black Friday per acquistare su Amazon lo Speaker Bluetooth Portatile con Radio Digitale JBL Tuner 2 a soli 89 euro con uno sconto del 18%.

Speaker Bluetooth Portatile con Radio Digitale JBL Tuner 2: tutte le funzionalità

Lo Speaker Bluetooth Portatile con Radio Digitale JBL Tuner 2 è un piccolo gioiellino tech che si contraddistingue per una serie di funzionalità innovative.

Innanzitutto è dotato di una radio digitale DAB-DAB+ che ti offre una scelta molto ampia di emittenti così da poter optare per diversi generi musicali ogni volta che vuoi e in qualsiasi luogo tu sia. Inoltre, se la copertura digitale non è disponibile, puoi ascoltare le classiche stazioni FM grazie al sintonizzatore con funzione RDS.

Oltre ad utilizzare la radio, è possibile riprodurre in streaming wireless Bluetooth un sound di alta qualità dal tuo smartphone o tablet: in questo modo ti sentirai sempre al centro di un concerto e potrai godere di un’esperienza coinvolgente ed immersiva.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al display LCD retroilluminato e ai 5 pulsanti per accedere rapidamente alle stazioni DAB-FM. In più, questo modello ha un design compatto waterproof IPX7 così da essere trasportato ovunque nella massima sicurezza, ed una batteria ricaricabile che offre fino a 12 ore di riproduzione audio.

