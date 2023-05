L’Amazon delle chicche nascoste: dieci OGGETTI STRANI ma utili che vorrai avere

Amazon è attualmente il più grande sito di e-commerce al mondo, con una vasta gamma di prodotti disponibili per l’acquisto online. Tuttavia, ci sono molti prodotti interessanti o curiosi che potresti non trovare facilmente tra le pagine principali del sito.

Guarda anche tu che chicche ci sono su Amazon

In realtà, esistono tantissimi gadget tech che puoi acquistare su Amazon, a volte anche a prezzi molto convenienti. Questi prodotti possono darti la possibilità di fare ottimi affari o semplicemente fare del sano shopping per te o per i tuoi cari.

Lucchetto con impronta digitale

Addio a chiavi e combinazioni ingombranti. Non preoccuparti mai più di perdere la chiave o di dimenticare le password: da ora sarà il tuo dito la chiave e ci vorrà solo un secondo per sbloccarlo. La serratura intelligente può registrare fino a 15 impronte digitali diverse. E’ realizzato in lega di zinco e acciaio inossidabile ad alta tenacità, e può proteggere la tua casa dai ladri. Poi è anche carino disponibile in più colori.

Portachiavi tech 3 in 1

Il portachiavi tech 3 in 1 è un oggetto utile, sfizioso e unico, che puoi sfruttare come cavo di emergenza per ricaricare rapidamente qualsiasi device. Lo porti a casa a 14€ circa e ti godi un meccanismo studiato per renderlo super compatto, ma contemporaneamente un prodotto con più funzioni. Infatti, da un lato hai un’uscita USB, mentre dall’altra ce ne sono ben tre adatti a tutti i device Apple e Android: microUSB, Lightning e USB C.

Portachiavi Cubo 8 in 1

Questo gadget è una soluzione mobile all-in-1 pazzesca, perché nonostante le dimensioni ridotte e compatte tali da farlo stare tra due dita, non è solo un portachiavi ma può essere alla bisogna un caricabatterie, lettore di schede, torcia e molto altro. Una soluzione geniale da portarsi sempre dietro in qualsiasi circostanza. Include addirittura un cavo micro USB e Lightning certificato MFI. Il tutto a soli 26€. Pazzesco, no?

Blocco cassetto con impronte digitali

Questo incredibile gadget funge da serratura elettronica per porte dell’armadietto o cassetti. Si monta in un attimo e successivamente, per sbloccare un cassetto chiuso non sono necessarie carte, chiavi, APP o connessioni bluetooth extra. Bastano le tue impronte digitali. La linguetta di blocco si aprirà automaticamente dopo lo sblocco per un periodo di tempo per evitare che tu dimentichi di bloccare.

Cover per Airpods pro con pulsante di blocco

Con il lucchetto in plastica TPU, il cappuccio non si apre per errore e quando si chiude la custodia di ricarica degli auricolari, il lucchetto si chiuderà automaticamente fino a quando non lo si riapre. Con il lucchetto in lega di zinco, puoi appendere gli Airpod alla borsa, al collo o persino ai jeans, la scomparsa degli auricolari sarà il passato. Costa appena 7€.

REAPP Bloccadisco Moto Lucchetto Moto Antifurto

Questo utilissimo quanto compatto blocca disco è ottimo per l’antifurto di moto e biciclette indoor e outdoor. È dotato di un sensore sensibile incorporato, che una volta rilevata una vibrazione o un movimento, emette un allarme continuo di 110 db per fermare eventuali ladri che cercano di spostare il veicolo o forzare il lucchetto. Quest’ultimo ha un cilindro in lega di alluminio molto resistente sviluppato autonomamente, e una chiave in rame, che rende lo sblocco molto più agevole.

Penna tattica multifuzione per Autodifesa con Rompivetro

Questo incredibile gadget ha 12 funzioni molto utili: bussola, rompivetro, cacciavite, apribottiglie, chiave a brugola, torcia elettrica, penna, bordo seghettato, penna capacitiva, ecc. Questa penna, di fatto, è perfetta soprattutto per coloro che amano l’avventura o fanno un lavoro pericoloso che li porta a trovarsi spesso fuori casa, in luoghi impervi. Oggi ti costa solo 9€.

Portafoglio hardware per criptovalute

Essenziale nel design, ma super elegante e interessante esteticamente, il portafoglio biometrico D’CENT è un portafoglio hardware costituito da un’elevata flessibilità e numerose funzionalità con una grande capacità della batteria. Abilitato Bluetooth, mantiene le chiavi private protette e offre un’esperienza superiore durante gli spostamenti utilizzando l’app mobile iOS e Android. È dotato di un chip sicuro certificato (EAL5+) e sensore di impronte digitali integrato per transazioni altamente sicure.

Taglia unghie smart di Xiaomi

Il tagliaunghie smart di Xiaomi, realizzato dal brand Seemagic, è un dispositivo particolare che ti regala però una manicure perfetta. Adatto sia per grandi che per piccini, senza dolore o fastidio, questo prodotto funziona elettronicamente tramite batteria integrata ricaricabile. Lo accendi tenendo premuto col pollice al centro, e in pochi secondi completi la manicure senza avvertire dolore o fastidio. Se ti va di provarlo, costa 25 euro tutto incluso.

Localizzatore GPS portatile

Un localizzatore GPS ad alta precisione, pronto a mostrare sempre dov’è la tua auto (e non solo) torna sempre molto utile per tanti motivi. Se poi lo riesci a prendere anche a meno della metà del suo prezzo di listino è ancora meglio. In questo preciso momento, infatti, ne trovi uno a un costo talmente basso da far pesare a un errore di prezzo: appena 14 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.