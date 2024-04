Lampadina LED Tapo: SCONTO da PAURA solo per oggi

Se hai deciso di illuminare casa tua con una luce diversa e più colorata, allora devi assolutamente optare per l’acquisto di una lampadina LED, e quale migliore prodotto se non quello di Tapo? Oggi è disponibile su Amazon questo prodotto con un fantasmagorico sconto del 33%, il quale va a fissare il prezzo finale d’acquisto all’irrisoria cifra di 9,99€. Questa offerta è davvero clamorosa, sfruttala immediatamente!

Lampadina LED Tapo: acquistala subito con lo sconto di Amazon

Questo ottimo prodotto dispone di funzioni per il risparmio energetico, così da poter ridurre il consumo di energia giornaliero senza perdere il minimo di qualità o luminosità. Puoi scegliere tra 16 milioni di colori, con tanto di regolazione dall’1% al 100% della luminosità, così da poter creare l’atmosfera perfetta in base a ogni situazione. In più, avrai anche la possibilità di regolare i bianchi, modulando la temperatura del colore da 2.200 K a 6.500 K in base a cosa preferisci.

L’alta luminosità di 350 lm è decisamente sufficiente per illuminare bene qualsiasi oggetto, con tanto di base della lampada compatibile con tutte le luci GU10 per poter spaziare ancora di più fra i prodotti. È molto semplice da configurare: non avrai bisogno di nessun hub e sia la configurazione che la gestione sarà ultra rapida mediante l’app Tapo scaricabile gratuitamente. Inoltre, puoi controllare i faretti anche mediante Alexa o Google Assistant oppure da remoto accendendoli e spegnendoli all’istante indipendentemente dove ti trovi tramite l’app.

Acquista ora le ottime Luci LED di Tapo: sono disponibili su Amazon ancora per pochissime ore con un eccezionale sconto del 33%, che fissa il prezzo finale a soli 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.