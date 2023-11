Con questa lampadina smart risparmi 2 volte: sul prezzo e in bolletta, scopri di più!

TP-Link Tapo L520E Lampadina è una lampadina smart con Wi-Fi integrato, comunissimo attacco E27, funzionante con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, Luce dimmerabile dall’1% al 100%. Potenza: 4000 K, 806 Lumen, 8W. Gestibile anche tramite APP. Comoda, ti consente di risparmiare enormemente in bolletta. Ora la paghi solo 8,99 euro, grazie allo sconto del 18% in corso su Amazon. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

TP-Link Tapo L520E: le caratteristiche

TP-Link Tapo L520E è una lampadina smart dimmerabile, quindi puoi regolare a tuo piacere la luminosità della lampadina smart Wi-Fi dall’ 1 al 100 percento; seleziona la luce giusta per il tuo risveglio o una luce soft per accompagnare le tue serate. Nessun hub necessario: connetti la lampadina alla rete Wi-Fi di casa tua in tutta sicurezza e senza necessità di hub esterni

Controllo da remoto controlla le tue luci ovunque tu sia, tramite l’app gratuita Tapo. Utilizzabile su iOS e Android.

La controlli vocalmente tramite alexa e google assistant. Utilizza l’app Tapo per impostare giorni e orari di accensione e spegnimento della lampadina. Raggruppa tutte le tue lampadine smart in un unico scenario e richiamalo in un attimo dal tuo smartphone tramite l’app tapo. Verifica real-time dei consumi elettrici e monitoraggio per una migliore gestione dei tuoi elettrodomestici. Potenza 8.7 watts.

TP-Link Tapo L520E è dunque una straordinaria lampadina smart. Ora la paghi solo 8,99 euro, grazie allo sconto del 18% in corso su Amazon. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.