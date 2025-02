Lampadina WiFi TP-Link Tapo a quasi metà prezzo: oggi la paghi solo 7€

Per creare un’atmosfera luminosa giusta in qualsiasi occasione, devi assolutamente provare la Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo! Oggi è disponibile su Amazon a soli 7 euro con uno sconto bomba del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, è a tempo limitatissimo!

Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo: le modalità di utilizzo

La Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo è un gadget innovativo e di ultima generazione in grado di creare l’atmosfera giusta per ogni tipo di scenario.

Grazie a questo mini dispositivo è possibile personalizzare luminosità, temperatura della luce e colori, con 16 milioni di tonalità tra cui scegliere così da progettare facilmente l’atmosfera che vuoi in base alle diverse occasioni, che sia una festa, una cena romantica o una serata tra amici.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto non è necessario nessun hub esterno ma basterà collegare la luce al Wi-Fi di casa ed il gioco è fatto. Inoltre, attraverso l’hub adibita da scaricare su smartphone o tablet, è possibile controllare le tue luce in qualsiasi momento anche da remoto.

Un’altra caratteristica importante è la sua compatibilità con Alexa e Google Assistant: con dei semplici comandi vocali potrai accendere e spegnere la luce, oltre a regolarne le impostazioni come più ti piace.

Per finire, hai a disposizione anche la Modalità Assente che simula automaticamente che qualcuno sia a casa per spaventare i visitatori indesiderati in tua assenza.

