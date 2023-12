L'analyst Cilinix Crypto prevede rendimenti positivi per Dogecoin e Meme Moguls

Un analista ha scelto i prossimi obiettivi di Dogecoin dopo aver valutato il trend dei prezzi della memecoin. Allo stesso modo, il token in presale, Meme Moguls, si sta preparando per una corsa al rialzo dei prezzi. Gli analisti hanno previsto che la cripto DeFi offrirà un ROI di 100 volte ai nuovi investitori nel primo anno.

Scopri di più su Meme Moguls

Dogecoin (DOGE) Raggiungerà $0.11 e $0.115

In un recente video su YouTube, l’analista del rinomato canale Cilinix Crypto ha espresso una prospettiva ottimista per Dogecoin (DOGE). L’analista ha evidenziato una recente svolta tecnica, superando i livelli di resistenza critici intorno a 9.4-9.5 centesimi, come indicatore rialzista che potrebbe guidare la traiettoria ascendente del token nel breve termine.

L’analista ritiene che il mercato delle criptovalute sia nelle fasi iniziali di un ciclo rialzista, con il capitale che si sposta gradualmente in memecoin come Dogecoin dopo aver inizialmente favorito leader come Bitcoin ed Ethereum. Con l’aumento del prezzo di Dogecoin, l’esperto prevede che sostenitori influenti come Elon Musk twittino al riguardo.

Data la forte performance tecnica del token e i fattori sottostanti favorevoli, l’analista prevede che Dogecoin continuerà a salire, con target di prezzo che vanno da $0.11 a $0.115. Tuttavia, il ricercatore ha avvertito che Dogecoin ha una significativa associazione con Bitcoin. Di conseguenza, un rapido calo del valore di Bitcoin potrebbe anche causare una caduta di Dogecoin. Il prezzo di Dogecoin è uscito dalla sua stretta fascia di trading a dicembre. Il grafico del prezzo di Dogecoin rivela che il valore del token è aumentato rispettivamente del 17,5% e del 31,4% nell’ultima settimana e nel mese scorso.

Meme Moguls (MGLS) Darà Rendimenti del 100x nel Primo Anno

Meme Moguls (MGLS) è un progetto play-to-earn che è stato definito uno dei migliori nella lista delle migliori ICO. Il progetto ha una piattaforma di gioco dove si può imparare come investire e aumentare la ricchezza. Questo progetto innovativo ha introdotto una piattaforma di investimento simulata, consentendo agli utenti di partecipare a scenari competitivi.

I partecipanti possono ottenere informazioni preziose su varie strategie di investimento ed esplorare nuove opportunità. Ogni giocatore inizia con un saldo virtuale di $100,000 per costruire il proprio portafoglio di investimenti. Completando le sfide, i giocatori possono convertire i loro profitti simulati in monete che possono essere ritirate.

MOGULS!! 🔥 Are you ready to change the landscape? 🧑‍🌾 With one of the biggest airdrops of 2024 👀 Get ready!! $MGLS Farming. Coming soon… pic.twitter.com/9UPUeV5klt — Meme Moguls (@meme_moguls) December 8, 2023

Ai giocatori è impedito di allocare più del 20% del loro portafoglio virtuale in un singolo investimento per insegnare la diversificazione. Queste caratteristiche distintive sono tipiche esclusive di Meme Moguls. I membri della comunità e gli amici possono organizzare tornei e partecipare a competizioni di investimento simulate sulla piattaforma Meme Moguls.

Gli utenti hanno l’opportunità di impegnarsi in battaglie testa a testa contro altri utenti, con il vincitore che reclama tutti i token e le ricompense. Inoltre, gli utenti possono salire nelle classifiche di gioco e raggiungere lo status ambito di “mogul”.

Diventare un mogul concede la capacità di monetizzare la propria competenza di trading, portando alla generazione di reddito passivo. Meme Moguls offre agli utenti diverse opportunità di guadagno e coinvolgimento; non c’è da stupirsi che sia nella lista delle migliori ICO. Il token MGLS è disponibile per l’acquisto a $0.0021.

Conclusione

Meme Moguls rimane una cripto DeFi promettente, proprio come Dogecoin. Gli analisti hanno previsto un rendimento di 100 volte, raggiungendo $0.19, per i detentori di MGLS entro il primo anno. Alla fine di ogni fase della presale, ci sarà un giveaway gratuito di $10,000 per l’utente Twitter più attivo. Quindi, diventa attivo.

Per maggiori informazioni sulla presale di Meme Moguls (MGLS):

Sito web: https://mememoguls.com/

Info sulla fase di presale: https://app.mememoguls.com/sign-up

Twitter: https://twitter.com/meme_moguls