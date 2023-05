Laptop MSI Prestige 15 A12UC-043IT MENO 500 EURO, sprofonda il prezzo su Amazon

MSI Prestige 15 A12UC-043IT è un laptop di fascia alta che offre una potenza di elaborazione adatta ai professionisti e ai creativi che richiedono prestazioni elevate. Oltre ad essere una perfetta macchina da gaming ovviamente. MSI lo sconta su Amazon di ben 500 euro, un prezzo finale da sballo visto cosa troviamo sotto la scocca! Comprare INSTANT, a questo prezzo andrà sicuramente a ruba!

Grande potenza fa rima con grande sconto

La prima cosa che si nota di MSI Prestige 15 A12UC-043IT è il design: è un laptop assolutamente sottile e leggero, facile da trasportare, perfetto per chi è sempre in movimento. Un ottimo compagno di viaggio quindi.

È realizzato in alluminio spazzolato ed è disponibile in un bel colore grigio molto professionale. Inoltre, la tastiera retroilluminata con tasti a corsa lunga rende il tutto ancora più piacevole all’occhio.

Il cuore di questo computer è un processore Intel Core i7 di decima generazione, 16 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce 3050. Facile capire quindi che siamo di fronte ad una vera e propria scheggia, prestazioni top in ogni ambito, sia lavorativo, per tutti coloro che fanno grafica 3D o montaggio che per coloro che lo useranno principalmente per giocare.

MSI Prestige 15 A12UC-043IT è dotato di uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, il che garantisce un’ottima qualità dell’immagine e un’ampia gamma di colori. La tecnologia True Color di MSI calibra l’immagine per fornire una resa cromatica precisa. Ciò significa che i colori saranno rappresentati in modo accurato e uniforme, il che è importante per i grafici, i fotografi e i videomaker. Abbiamo già parlato di quanto sia una bella scelta in ambito lavorativo, vero?

Per quanto riguarda lo storage, il MSI Prestige 15 dispone di un’unità SSD da 1 TB, il che garantisce un avvio rapido del sistema operativo, un caricamento veloce delle applicazioni e un’elevata capacità di archiviazione. Inoltre, il laptop è dotato di una batteria a lunga durata che può durare fino a 16 ore con una sola carica, il che lo rende ideale per l’uso in mobilità.

Assolutamente consigliato questo MSI Prestige 15, ad un prezzo come questo, con lo sconto monstre di 500 euro, è INSTABUY!

