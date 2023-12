Lasciati AVVOLGERE dal Monitor XIAOMI MI CURVED GAMING mentre giochi: ORA paghi SOLO 199 EURO!

XIAOMI MI CURVED GAMING è uno straordinario Monitor da 30″, basato sulla tecnologia WQHD, per immagini nitide e realistiche. Risoluzione 2560×1080, velocità 200Hz, 4Ms, ULTRAWIDE, 21:9. Oggi lo paghi € 199,99, grazie allo sconto del 29%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

XIAOMI MI CURVED GAMING: le caratteristiche del Monitor

Il monitor XIAOMI MI CURVED GAMING da 30 pollici di Xiaomi è dotato di tecnologia IPS e di una frequenza di aggiornamento fino a 200 Hz. Con un rapporto d’aspetto di 21:9, il monitor da gioco offre anche un’elevata copertura dello spazio colore, un display con risoluzione WFHD da 2560 x 1080 pixel, nonché il supporto per la tecnologia AMD FreeSync Premium e la connettività HDMI 2.1 per i giochi ad alta frequenza di aggiornamento. La curvatura 1800R offre un effetto visivo più forte, un’esperienza immersiva e una riduzione della possibile distorsione dell’immagine. I bordi arrotondati del monitor non solo migliorano i dettagli dell’immagine, ma riducono anche l’affaticamento degli occhi. Godetevi una visione widescreen davvero coinvolgente.

La cornice eccezionalmente stretta aumenta il rapporto schermo/cassa e riduce il rumore visivo. In combinazione con un ampio rapporto di aspetto 21:9, lo schermo curvo vi circonda per un’esperienza visiva cinematografica coinvolgente. La tecnologia AMD FreeSyncPremium offre ai giocatori seri un gameplay fluido, privo di tearing e ad alte prestazioni. Non ci sono compromessi, giocate in tutta tranquillità grazie a frequenze di aggiornamento elevate, compensazione dei fotogrammi e bassa latenza. Ancora, si caratterizza per un contrasto nitido con ombre naturali, che consente un rendering di gioco di qualità professionale per mostrare i dettagli più nascosti. Il monitor copre il 99% della gamma di colori sRGB e visualizza oltre 16 milioni di colori vividi. La tecnologia DC dimming riduce lo sfarfallio dello schermo e la modalità Low Blue Light, certificata dal TÜV Rheinland, può essere attivata per filtrare la luce blu a onde corte.

