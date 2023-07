Lasciati incantare dalla perfezione visiva: scopri il Samsung TV Neo QLED 8K(sconto di 1.800€)

Samsung è da tempo un punto di riferimento nel settore delle TV per la sua qualità, innovazione e prestazioni straordinarie. Il modello Samsung TV Neo QLED 8K QN700B 2022, con il suo design elegante in acciaio inossidabile e una straordinaria esperienza visiva, si posiziona come un’opzione ambita dagli appassionati di home entertainment.

Se sei un amante del cinema, dello sport o dei giochi, il Samsung TV Neo QLED 8K QN700B è la scelta perfetta per te, specie oggi che lo paghi 1.800€ in meno grazie al mega sconto del 60% più coupon di 29€ di Amazon. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Samsung TV Neo QLED 8K

Il Samsung TV Neo QLED 8K QN700B 2022 offre una risoluzione 8K, che significa che ogni dettaglio è reso in modo straordinariamente nitido e realistico. Immagini più definite, colori vividi e profondità di campo coinvolgenti ti faranno sentire immerso nell’azione. La tecnologia Neo QLED garantisce una luminosità intensa e un contrasto elevato, con la capacità di gestire le sfumature di nero più profonde e i picchi di luminosità più alti.

Il Samsung TV non solo offre prestazioni visive di alta qualità, ma è anche un complemento elegante per il tuo ambiente domestico. Con il suo design in acciaio inossidabile, si fonde perfettamente con qualsiasi arredamento e aggiunge un tocco di stile sofisticato alla tua sala multimediale. Sottile e senza bordi, lo schermo da 55″ offre un’ampia area di visualizzazione senza distrazioni, consentendoti di goderti un’esperienza visiva coinvolgente da ogni angolazione.

Il Samsung TV Neo QLED 8K QN700B 2022 non si limita a offrire una straordinaria qualità visiva, ma è anche dotato di funzionalità all’avanguardia per migliorare la tua esperienza di visione. La tecnologia Object Tracking Sound+ (OTS+) ti avvolge con un suono tridimensionale immersivo, sincronizzando l’audio con i movimenti sullo schermo.

Se sei alla ricerca di una TV che offra prestazioni visive straordinarie, un design elegante e funzionalità all’avanguardia, il Samsung TV Neo QLED 8K QN700B 2022 è sicuramente da prendere in considerazione. Con la sua risoluzione 8K, la tecnologia Neo QLED e un design in acciaio inossidabile, questa TV ti farà immergere in un’esperienza visiva coinvolgente e avvincente. Oggi lo paghi 1800€ in meno grazie al mega sconto del 60% più coupon di 29€ di Amazon. Le spedizioni sono gratis con Prime.

