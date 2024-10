L'Aspirapolvere Dyson più potente di sempre a 150€ in meno: solo su eBay

L’alleato più potente ed affidabile per le tue pulizie domestiche oggi è disponibile ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta dell’Aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2, al momento su eBay a soli 349 euro con uno sconto bomba del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 è un vero e proprio top di gamma nel suo settore grazie ad una serie di specifiche tecniche eccezionali.

Si contraddistingue per la Tecnologia Dyson Cinetic cvhe si avvale di 36 cicloni che accellerano l’aria a 180 miglia orarie, generando oltre 100 mila grammi di forza per lanciare particelle microscopiche fuori dal flusso d’aria. In questo modo le particelle sono in grado di catturare anche la polvere microscopica senza intasare il vuoto del ciclindro. Così facendo non ci sono perdite di aspirazione e non ci sono filtri sporchi da lavare o sostiutire.

La modalità di utilizzo è comodissima in quanto, avendo un centro di gravità basso, il dispositivo si rialza da solo se cade così da avere una maggiore manovrabilità. Inoltre lo svuotamento del contenitore è super igienico in quanto basta un tocco per eliminare lo sporco e non c’è bisogno di toccarlo.

Inoltre, nella promozione sono incluse diverse spazzole intercambiabili a seconda delle esigenze di pulizia così da avere risultati impeccabili in ogni angolo di casa.

Oggi l’Aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 è disponibile su eBay a soli 349 euro con uno sconto bomba del 30%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.