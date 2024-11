Lavapavimenti Senza Fili Rowenta a quasi metà prezzo: risparmi più di 200€

Il Black Friday è alle porte ma già puoi sfruttare degli sconti eccezionali su articoli top di gamma che ti svolteranno la vita. Oggi ad esempio la Lavapavimenti Senza Fili Rowenta X-Clean 4 è disponibile su Amazon a soli 269 euro con un mega sconto del 44%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Lavapavimenti Senza Fili Rowenta X-Clean 4: funzionalità e modalità di utilizzo

La Lavapavimenti Senza Fili Rowenta X-Clean 4 è un vero e proprio must-have in casa che rivoluzionerà le tue abitudini di pulizia domestica.

Nello specifico è progettata per aspirare e lavare con acqua sempre pulita in una sola passata, con risultati impeccabili su tutti i tipi di pavimenti duri, che si tratti di legno, marmo, laminato e piastrelle.

Si contraddistingue per la sua funzionalità smart grazie alla quale rileva automaticamente lo sporco e adatta la potenza di aspirazione e del flusso d’acqua. In più, la modalità di utilizzo è super intuitiva in quanto il pratico display LED informa attraverso un cambio di colore, da rosso a blu, quando il pavimento è pulito, insieme a informazioni sul livello di batteria ed avvisi utili alla manutenzione.

Con questo elettrodomestico i risultati saranno sempre impeccabili in quanto è dotato anche di un sistema a doppio serbatoio che tiene separata l’acqua pulita da quella sporca per una pulizia perfetta, che rimuove tutti i tipi di macchie e sporco ostinato, sia solido che liquido.

