Lavatrice da 9 kg Hoover LINK PRO in super offerta a 399€ da Unieuro (Marzo Ti Sorprende)

La lavatrice a carica frontale da 9 kg LINK PRO di Hoover è tra le protagoniste del nuovo volantino online Marzo Ti Sorprende di Unieuro, dove è in offerta a 399 euro invece di 699 euro per effetto del 42% di sconto. Volendo, è possibile acquistarla anche in tre rate a interessi zero da 133 euro al mese con Klarna o PayPal.

Il modello LINK PRO del marchio Hoover è tra le migliori lavatrici da 9 kg oggi disponibili sul mercato. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la classe di efficienza energetica A, un ampio set di cicli di lavaggio e funzionalità esclusive come la KG Mode.

Hoover LINK PRO in offerta a 399 euro sul sito di Unieuro

Grazie alla Classe A, la LINK PRO è una lavatrice che consente di ridurre i consumi di elettricità del 51% rispetto a una medesima lavatrice appartenente alla Classe G. Un ottimo modo dunque per risparmiare in bolletta e rispettare maggiormente l’ambiente.

Un altro tratto distintivo della LINK PRO è l’ampio set di cicli di lavaggio, grazie al quale si ha l’opportunità di lavare alla perfezione i propri capi preferiti facendo attenzione soprattutto ai colori e ai tessuti. Vi sono anche diverse funzionalità avanzate ed esclusive, tra cui la sanificazione dei capi di abbigliamento con un programma specifico.

E a proposito di caratteristiche peculiari, segnaliamo la funzione KG Mode, grazie alla quale la lavatrice si adatta al peso della biancheria per adeguare acqua, energia e tempi del ciclo di lavaggio.

La lavatrice Hoover LINK PRO è in offerta a soli 399 euro sul sito unieuro.it, nell’ambito della promozione Marzo Ti Sorprende. Le spese di spedizione sono gratuite, senza contare che è possibile dilazionare il pagamento in tre rate a interessi zero da 133 euro al mese.

