Il Power Bank Baseus più potente DI SEMPRE a SOLI 20 EURO su Amazon

Baseus Power Bank da 20000mAh, oggi disponibile a soli 20 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 10%

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Baseus Power Bank da 20000mAh: energia extra dove vuoi

Il Baseus Power Bank da 20000mAh è uno strumento potentissimo per avere a portata di mano tutta l’energia che vuoi in ogni momento.

Supporta l’erogazione di energia a 20W ad alta velocità in uscita USB-C, per avere ad esempio per un iPhone 15 fino al 50% di carica in soli 30 minuti circa. Inoltre supporta anche PD18W e QC18W assicurando una ricarica velocissima sempre.

La porta USB-C di questa batteria esterna supporta anche l’ingresso rapido a 18W. È possibile ricaricare completamente la batteria in sole 2 ore e 48 minuti quando si utilizza il caricatore da 18W per risparmiare tempo prezioso.

Il design sottile e compatto lo rende il power bank portatile perfetto per i viaggi e si inserisce facilmente nelle borse o negli zaini in modo da poter essere alimentato per il viaggio. Inoltre, la capacità della batteria da 20.000mAh è enorme: basti pensare che è sufficiente per caricare l’iPhone 15 Pro Max 1,3 volte, il Samsung S23 1,5 volte e l’iPad mini 5 più di una volta.

Oggi la Baseus Power Bank da 20000mAh è disponibile a soli 20 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine. Cogli al volo questo doppio sconto eccezionale!

