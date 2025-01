Lavora ovunque con il Monitor Portatile: con il coupon Amazon lo paghi pochissimo

Per lavorare o divertirti ovunque, assicurandoti sempre prestazioni video al top, prova il Monitor Portatile ARZOPA. Oggi lo trovi su Amazon a soli 89 euro grazie ad un coupon sconto di 40 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Monitor Portatile ARZOPA: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Monitor Portatile ARZOPA può funzionare molto bene come secondo display e migliorare l’efficienza lavorativa in qualsiasi luogo tu sia. In questo modo potrai lavorare ed eseguire più attività contemporaneamente così da assicurarti la massima versatilità.

Nello specifico questo display da 15,6 pollici è FHD, IPS e antiriflesso così da offrire immagini super realistiche anche sotto la luce diretta del sole. Tra l’altro l’alta risoluzione di 60 Hz porta un’eccellente gamma di colori di immagini e video con dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai in quanto non sono necessari app e driver esterni ma, grazie alla funzionalità Plug&Play, basta solo un cavo USB-C per regolare il monitor portatile ed avere un segnale video ed una risoluzione Full HD eccellente.

Allo stesso tempo, il dispositivo è super portatile: è leggero e facile da trasportare in quanto pesa solo 0,8 kg ed è sottile 0,8 cm. Ugualmente la compatibilità è estesissima con due porte USB-C con cui puoi facilmente connetterti a PC, Mac, Xbox, Switch, PS4, 5, mentre la porta mini HDMI consente la compatibilità con qualsiasi laptop.

