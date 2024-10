Lavora senza stress con la Tastiera Ergonomica Logitech a meno di 50€

Lavori ore e ore al pc e sei in cerca degli strumenti giusti per rendere più confortevole possibile ogni operazione? Allora prova la Tastiera Wireless Ergonomica Logitech Wave Keys, oggi disponibile su Amazon a soli 49 euro con un mega sconto del 41%.

Tastiera Wireless Ergonomica Logitech Wave Keys: modalità di utilizzo e funzionalità

La Tastiera Wireless Ergonomica Logitech Wave Keys è un accessorio tech di ultima generazione progettato per rendere più confortevole il tuo lavoro.

Si contraddistingue dagli altri modelli in commercio per il suo innovativo design curvo che mantiene le mani, i polsi e gli avambracci in una posizione di digitazione naturale così da minimizzare lo sforzo e lo stress ai muscoli. In più è dotata di un supporto per i polsi imbottito con memory foam per poterla utilizzare tutto il giorno senza il minimo problema.

La modalità di utilizzo è altrettanto semplice grazie alla connessione tramite Bluetooth o il ricevitore Logi Bolt con cui collegarla ai tuoi dispositivi tech in pochi secondi. Tra l’altro è possibile sfruttare la modalità Easy-Switch per alternare tra laptop, tablet e telefono rendendone l’utilizzo ancora più versatile.

Ti ricordiamo che questo modello è compatibile con Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS, quindi la sua versatilità è massima. In più ha una durata delle batterie fino a 3 anni ed ha anche ottenuto la certificazione di neutralità carbonica.

