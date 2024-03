LEFANT M210P da 2200Pa: con lo sconto del 56% è un acquisto OBBLIGATO

Il robot aspirapolvere LEFANT M210P è una soluzione intelligente per la pulizia domestica, progettata per semplificare il tuo stile di vita. Con un potente sistema di aspirazione da 2200Pa, questo robot offre prestazioni di pulizia eccezionali su vari tipi di pavimento, inclusi tappeti e superfici dure.

Insomma, un piccolo quanto super utile compagno per le tue pulizie domestiche che oggi puoi assicurarti spendendo appena 99€ complice lo sconto su Amazon del 56%. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con Prime.

Robot aspirapolvere LEFANT M210P, un piccolo portento

La sua costruzione compatta con un’altezza di soli 7,8 cm consente al robot di raggiungere spazi difficili da raggiungere sotto i mobili e le superfici basse. Con un diametro di 28 cm, può navigare agilmente tra gli arredi senza ostacoli. Il robot aspirapolvere LEFANT M210P offre diverse modalità di pulizia, tra cui la pulizia casuale, la pulizia lungo i bordi e la pulizia programmata.

Puoi anche controllare il robot tramite l’app mobile o integrarlo con dispositivi smart come Alexa per comandi vocali senza sforzo. La durata della batteria di 120 minuti permette al robot di coprire ampie aree senza la necessità frequente di ricaricare. Una volta terminata la pulizia o quando la batteria è scarica, il robot ritorna automaticamente alla sua stazione di ricarica.

Una delle caratteristiche distintive di questo robot aspirapolvere è la sua capacità di aumentare i giri a seconda del materiale trattato: quando rileva che si trova su un tappeto, infatti, automaticamente aumenta la potenza di aspirazione per garantire una pulizia più profonda e efficace.

Particolarmente adatto per le case con animali domestici, il LEFANT M210P affronta efficacemente i peli di animali e altri detriti, mantenendo i pavimenti puliti e liberi da allergeni. In conclusione, il robot aspirapolvere LEFANT M210P combina potenza, flessibilità e controllo smart, offrendo una soluzione di pulizia automatizzata e conveniente per la tua casa. Fallo tuo oggi col 56% di sconto a soli 99€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

