Leggende Pokémon: Arceus: i Pokémon evolvono mentre il prezzo si fa piccolo! MENO 33 PER CENTO!

Tutti sappiamo come i giochi per Nintendo Switch, soprattutto quelli di primo piano o realizzati da Nintendo stessa, non sono mai oggetto di offerte clamorose. L’esclusività Nintendo si paga, ciò che si compra in day one mantiene il valore nel tempo. Sarà difficile, anzi no, è impossibile che un Mario o una Zelda, tanto per fare i nomi più grandi, possano essere scontati dopo pochi mesi dall’uscita, non sono tripla A qualsiasi! Per questo motivo quando un’offerta si palesa è bene non sottovalutarla, e se l’offerta riguarda Pokémon c’è da festeggiare! Amazon propone infatti Leggende Pokémon: Arceus con un bel taglio di prezzo, un piacevolissimo MENO 33% che fa crollare, anzi de-evolvere il prezzo di listino da 60 euro a 40 euro! Ben 20 euro di sconto!

Non il solito gioco di Pokémon

Leggende Pokémon: Arceus trasporta i giocatori in una vasta regione chiamata Sinnoh antica, molti secoli prima degli eventi narrati nei giochi Pokémon Diamante e Perla. Sinnoh antica è un mondo selvaggio e incontaminato, popolato da Pokémon selvatici e luoghi misteriosi. Qui, il protagonista assume il ruolo di un RicercaPokémon, un antenato dei moderni allenatori Pokémon, il cui compito è di esplorare la regione, scoprire nuove specie di Pokémon e svelare i segreti di Arceus.

Leggende Pokémon: Arceus segue un approccio molto diverso rispetto ai titoli Pokémon tradizionali. Invece di seguire la trama lineare tipica della serie principale, il titolo permette ai giocatori di esplorare un vasto mondo aperto liberamente, come se fosse un vero e proprio open world.

I giocatori sono liberi di vagare per la regione, catturare Pokémon selvatici e affrontare sfide in un mondo vivo e vibrante che non è più una semplice lista di obiettivi da portare a termine. L’aggiunta di elementi blandamente ruolistici e di azione aggiunge profondità e varietà all’esperienza di gioco.

Leggende Pokémon: Arceus rappresenta un nuovo capitolo entusiasmante nella storia della franchise Pokémon, con un gameplay familiare si, ma anche diverso dal solito, dal sapore più moderno e ricco di contenuti.

