LEGO 42130 Technic BMW M 1000 RR, la moto dei sogni, lo sconto pure!

LEGO 42130 Technic BMW M 1000 RR è uno dei set LEGO Technic più ricercati. È stato sviluppato in collaborazione con BMW Motorrad e rappresenta davvero fedelmente una delle moto più belle e performanti di BMW, una vera e propria super moto, l’equivalente su due ruote di Ferrari, Lamborghini e compagnia rombante! Il set è quindi fedelissimo in ogni dettaglio, e come per tutti i set come questo il prezzo non è proprio popolare, ma grazie al super sconto Amazon possiamo metterci in garage la moto, pardon, possiamo mettere su una mensola in salotto la moto spendendo 205,98, ovvero un MENO 18% che abbatte decisamente le 250 euro di listino, non male, vero? Subito nel carrello, ora!

Come in pista!

LEGO 42130 Technic BMW M 1000 RR è il più grande modello di moto Technic mai realizzato con la sua incredibile scala 1:5. Per l’esattezza misura 27 cm di altezza, 45 cm di lunghezza e 17 cm di larghezza. È davvero enorme, un set come mai fatto prima da LEGO. Le immagini parlano chiaro, è davvero gigantesca!

Grazie alle sue caratteristiche iperrealistiche, il set presenta lo stesso aspetto e gli stessi movimenti della motocicletta reale. Troviamo il cambio realmente funzionante a 3 velocità (+ folle), lo sterzo, le sospensioni anteriori e posteriori, la trasmissione a catena e il motore a 4 pistoni in linea.

Il montaggio essendo un set Technic può essere un filo più impegnativo rispetto ad un set normale, e anche i pezzi sono davvero tanti, ben 1921, ma una volta montato ci troviamo davanti ad un vero capolavoro di mattoncini.

Si ci possiamo giocare, e magari qualcuno lo farà, ma il massimo è esporre LEGO 42130 Technic BMW M 1000 RR in bella vista grazie al suo espositore che, oltre a reggere il tutto, riporta tutte le caratteristiche della supermoto BMW. Davvero spettacolare!

Se siete amanti dei set LEGO e delle moto questo è il set perfetto ed ora lo è ancor di più grazie a questo sconto Amazon bello grosso! Un bel MENO 18% che ci permette di risparmiare quasi 50 euro! Davvero un’offerta da prima fila!

