LEGO Art LOVE: l'iconico pezzo artistico al MINIMO STORICO

Inizia questo 2025 con… amore! Quale miglior modo se non quello di acquistare LEGO Art Love, il modello da costruire con l’iconica scultura pop di Robert Indiana a soli 65,59€ con il 18% di sconto!

Un pezzo da collezione da tenere sul comò della propria casa, ben esposto in salone o anche nella tua camera da letto: non solo è bello da vedere, ma è anche il regalo perfetto per lui o lei.

Perfetto per essere costruito in coppia con i suoi 791 pezzi

Creare la tua piccola versione della famosissima scultura LOVE non è mai stato così semplice! Con la serie LEGO Art per adulti, ogni mattoncino racchiude storia e poesia da portare nella tua casa. Il design di questa scritta è incredibilmente fedele all’originale ed è formato dalle quattro lettere che formano la parole LOVE – “amore” – e che poi vengono assemblate l’una sull’altra proprio a riprodurre la famosa opera d’arte pop.

Costruire un pezzo dalla collezione LEGO Art per adulti non è solo un hobby, ma un vero e proprio modo per prendersi del tempo rilassante per sé stessi e anche per la coppia. Immagina che bella la cooperazione con il tuo partner nel costruire questa meraviglia, invece di passare del tempo passivamente sul divano a guardare film e serie tv… un modo per ritrovare l’intesa e anche per divertirsi!

Quest’anno nella calza della Befana chiedi LEGO Art LOVE a soli 65,59€ grazie al 18% in meno. Lo pagherai poco al posto dei canonici 80€ di listino!

