Con questo LEGO in OFFERTA appendi la FAMOSA opera La Grande Onda nel tuo salotto!

La grande onda di Kanagawa è una xilografia in stile ukiyo-e del pittore giapponese Hokusai pubblicata la prima volta tra il 1830 e il 1831. È la prima e più celebre opera della serie intitolata Trentasei vedute del Monte Fuji, oltre a essere la più famosa nel suo genere e una delle immagini più conosciute al mondo. È possibile trovare diverse copie dell’opera conservate in svariati musei del mondo tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York, il British Museum di Londra, l’Art Institute of Chicago. Ma anche in alcuni siti italiani. Anche tu potrai fregiarti di averne una copia, costruendo questo Lego in offerta a soli 79,90 euro! Ma si tratta di un’offerta, quindi conviene sbrigarti prima che altri intenditore di arte vorranno farla propria.

Lego La grande Onda di Kanagawa

Il set LEGO Art Hokusai – La Grande Onda è una splendida opera d’arte murale, che potrai fregiarti di avere anche in casa tua! Questo progetto di bricolage per adulti contiene 1.810 pezzi, 6 basi per la tela, 2 ganci, un separa mattoncini LEGO e una tessera decorativa con la firma di Hokusai. Scansiona il codice QR e ascolta la colonna sonora inclusa, per vivere un’esperienza interiore davvero gratificante. Questa opera d’arte in 3D è un perfetto elemento da esporre come decorazione in casa o in ufficio.

Questo tributo alla Grande Onda di Hokusai comprende un libretto illustrato, con informazioni dettagliate sull’opera di Hokusai e istruzioni per la realizzazione del progetto fai da te. Fa parte del set Lego che celebra le icone del mondo dell’arte, della musica e del cinema.

Così potrai divertirti, ma al contempo godere dell’arte e avviare anche i più piccoli a farlo costruendo questo Lego in offerta a soli 79,90 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.