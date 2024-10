LEGO Harry Potter Calendario dell'Avvento: PREZZO SUPER e tanti regali a tema

Se ami il Natale e il magico mondo di Harry Potter, il LEGO Harry Potter Calendario dell’Avvento 2024 a soli 31,49€ è il regalo perfetto per vivere la magia delle feste come mai prima d’ora!

Immagina di unire l’emozione di aspettare il Natale con l’incanto della saga di Hogwarts: ogni giorno, mentre si avvicina la vigilia, potrai scoprire una sorpresa ispirata al mondo magico.

Vivi 23 giorni nella magia di Harry Potter

Questo calendario dell’avvento include 7 minifigure dei tuoi personaggi preferiti e 16 mini costruzioni, ognuna dedicata a un angolo del magico universo di Harry Potter. È un modo perfetto per celebrare lo spirito delle feste, lasciandoti trasportare tra incantesimi, creature fantastiche e oggetti iconici della saga, mentre il Natale si avvicina. Aprire ogni finestrella sarà come ricevere un piccolo pezzo di Hogwarts direttamente a casa tua!

Il set è pensato per bambini dai 7 anni in su, ma è irresistibile anche per gli adulti che vogliono rivivere la magia dell’infanzia. Le costruzioni sono dettagliate e pensate per essere divertenti, con giochi che permettono di immergersi completamente nel mondo di Harry, Hermione, Ron e degli altri abitanti della scuola di magia più famosa. E c’è di più: i dettagli natalizi rendono tutto ancora più speciale, creando un’atmosfera calda e festosa, perfetta per le fredde serate invernali. Il LEGO Harry Potter Calendario dell’Avvento 2024 è il regalo perfetto per qualsiasi fan della saga, sia che si tratti di un giovane mago in erba o di un nostalgico amante di Harry Potter. Ogni giorno, scoprirai nuove meraviglie da costruire e da aggiungere alla tua collezione.

Non perdere l’occasione di rendere questo Natale ancora più magico: acquista LEGO Harry Potter Calendario dell’Avvento a soli 31,49€ con il 10% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.