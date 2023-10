LEGO Super Mario, inizia l'avventura con uno sconto davvero eccezionale!

LEGO 71360 Super Mario Avventure di Mario Starter Pack è il set iniziale con il quale si entra nel magico mondo di LEGO Super Mario. LEGO e Super Mario sono un’accoppiata vincente! Si parte da questo Starter Pack e poi volendo possiamo aggiungere nuovi set per nuove ambientazioni, pardon livelli e nuovi personaggi sotto forma di piccole minigures. L’ambientazione è un vero livello di Super Mario, con tanto di trappole, piattaforme, tubi verdi e cubi col punto interrogativo! Oggi il viaggio nel mondo di LEGO Super Mario inizia con un bello sconto del 17%, per un risparmio di 10 euro! 10 euro in meno su 60 di listino è davvero una bella offerta da non lasciarsi scappare!

Mamma mia!

Supera nemici e ostacoli e salta sul Blocco ? per vincere monete con questo set di 231 pezzi per i bambini dai 6 anni in su.

LEGO 71360 Super Mario Avventure di Mario Starter Pack include una figure di Mario Bros LEGO interattiva, grazie ad un’app mobile dedicata che permette di giocare espandendo il semplice montaggio dei mattoncini. L’app si connette alla figuredi Mario Bros tramite Bluetooth e offre una serie di livelli e sfide.

I giocatori possono raccogliere monete virtuali facendo percorrere a Mario la distanza che separa il Tubo di partenza dall’Asta del traguardo saltando su piattaforme rotanti e formate da nuvole e sul Blocco ? e affrontando superbattaglie contro i personaggi di Goomba e Bowser Junior.

Oltre alla figura di Mario Bros, il set include anche una serie di mattoncini LEGO che possono essere utilizzati per costruire vari livelli e scenari. Ci sono piattaforme, tubi, blocchi e altri componenti che consentono ai bambini di creare il loro mondo di gioco personalizzato.

Il set offre anche la possibilità di giocare in modalità multiplayer con amici e familiari. È possibile collegare più figure di Mario Bros LEGO e impegnarsi in sfide e competizioni attraverso l’app mobile.

La figure LEGO Mario è un vero concentrato di tecnologia: è dotata di sensori di colore e di schermi LCD negli occhi, nella bocca e sulla pancia per mostrare più di 100 diverse reazioni immediate al movimento. Include inoltre un altoparlante che trasmette le musiche e i suoni del videogioco!

LEGO 71360 Super Mario Avventure di Mario Starter Pack offre un’esperienza di gioco unica che combina l’aspetto tangibile delle costruzioni LEGO con l’interattività digitale dell’app mobile. Lo sconto Amazon è davvero invitante! Subito nel carrello!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.