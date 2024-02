Lenovo A TUTTA FORZA: ThinkPad P16s Gen 1 in super offerta a 999€

Nell’ambito della nuova promozione A tutta forza dello store ufficiale di Lenovo, la workstation portatile ThinkPad P16s Gen 1 con schermo da 16 pollici e processore Intel Core di ultima generazione è in offerta a 999 euro, per effetto del 47% di sconto sul prezzo consigliato di 1.899 euro.

ThinkPad P16s di Lenovo è una workstation pensata per offrire prestazioni superiori alla media per studenti, ingegneri, professionisti e medici. Tra le altre cose, è in grado di eseguire software di grafica pesanti come AutoCAD e SolidWorks.

ThinkPad P16s Gen 1 in sconto del 47% sullo store di Lenovo

La versione P16s Gen 1 della serie ThinkPad monta un processore Intel Core i7-1270P vPro di dodicesima generazione, affiancato da un’unità SSD da 1 TB M.2 2280 PCIe TLC Opal e 32 GB di RAM (di cui 16 GB saldata). Per quanto riguarda invece la scheda grafica, troviamo una Intel Iris Xe integrata. Le prestazioni sono eccellenti, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utenza.

Lo schermo misura 16 pollici, vanta la risoluzione FullHD e dispone di una frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz. Al centro in alto è presente anche una webcam con risoluzione FullHD 1080P, con doppio microfono e coperchio per la privacy.

Un ulteriore punto di forza è la batteria a quattro celle ai polimeri di litio da 52,5 Wh, in grado di assicurare un’autonomia ben superiore alle classiche ore 8 di lavoro.

La workstation portatile ThinkPad P16s Gen 1 è in offerta a soli 999 euro sul sito lenovo.com. Le spese di spedizione sono gratuite, con la consegnata stimata in 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.